Amla Khane Ke Fayde In Hindi: अगर आप सर्दियों में स्वस्थ रहना चाहते हैं और बिना दवाइयों के अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं, तो आंवला आपकी रोज की डाइट में शामिल होना चाहिए. 

100 संतरे होंगे फेल, म‍िलेगा इतना व‍िटाम‍िन सी, बस रोजाना खा लो 1 आंवला और फायदों के मजे लो
आंवला से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है?

Amla Khane Ke Fayde In Hindi: सर्दियों में जुकाम, खांसी, बुखार और संक्रमण से बचना चाहते हैं? रोजाना एक आंवले को अपनी डाइट में शामिल कर लें. इसे 'सुपरफूड; भी कहा जाता है क्योंकि इस छोटे से हरे फल में अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. अगर आप सर्दियों में स्वस्थ रहना चाहते हैं और बिना दवाइयों के अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं, तो आंवला आपकी रोज की डाइट में शामिल होना चाहिए. 

हर रोज एक आंवला खाने से क्या होता है?

इम्यूनिटी: अगर आप बदलते मौसम में बार-बार बीमार पड़ते हैं तो बढ़ते संक्रमण से लड़ने के लिए रोजाना एक आंवला जरूर खाएं. यह विटामिन सी का अच्छा स्रोत माना जाता है, नियमित रूप से इसका सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकता है.

स्किन: अगर आप सर्दियों के मौसम में ड्राई और बेजान त्वचा से परेशान रहते हैं, तो आंवला खाना शुरू कर दें. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी त्वचा में नमी बनाए रखने और कोलेजन निर्माण को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, जिससे त्वचा मुलायम, चमकदार और जवां दिख सकती है.

बाल: इस मौसम में क्या आपके भी बाल झड़ रहे हैं? अगर हां, तो आज से आंवला खाना शुरू कर दें. इसमें मौजूद तत्व बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं, डैंड्रफ कम करते हैं और बालों की चमक वापस ला सकते हैं. अगर आप घर बैठे बालों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आंवला जरूर डाइट में शामिल करें.

डायबिटीज: आंवला डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बेहद लाभदायक माना जा सकता है. ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है. यह पैंक्रियाज को इंसुलिन बनाने में सहायक होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

