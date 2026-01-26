विज्ञापन

Winter Shots: क्या मैं खाली पेट आंवला शॉट्स पी सकता हूं?

Can We Drink Amla Shots Daily: आज इस आर्टिकल में जानें आंवले के सेवन का नया तरीका, जो आपको स्वादिष्ट भी लगेगा और इससे शरीर को खूब पोषण भी मिल जाएगा.

Can we drink amla shots daily?

Are Amla Shots Good For Hair: बालों का झड़ना हो, असमय सफेद हो जाना, रूसी की समस्या हो या बाल पतले होने की, हर समस्या का देसी इलाज है आंवला. अगर आंवले का सेवन प्रतिदिन कर लिया जाए तो इनमें से आधी समस्याएं खत्म होनी शुरू हो जाती हैं. सर्दियों के मौसम में बाजार में खूब आंवला आता है. बस जरूरत होती है कि आप उसका सेवन सही तरीके से करें. जिससे बालों को पर्याप्त फायदा मिल सके. आज इस आर्टिकल में जानें आंवले के सेवन का नया तरीका, जो आपको स्वादिष्ट भी लगेगा और इससे शरीर को खूब पोषण भी मिल जाएगा.

आंवला शॉट्स

आंवला शॉट्स को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. ये ऐसी आसान ड्रिंक है जिसे आप घर पर झटपट तैयार कर सकते हैं. सुबह इसे पी लेने से शरीर को पर्याप्त विटामिन सी मिल जाता है. जिन लोगों को बाल झड़ने या बालों से संबंधित कोई भी समस्‍या हो, उनके लिए इसका नियमित सेवन बहुत लाभदायक हो सकता है.

आंवला शॉट्स रेसिपी

इसे बनाना बहुत आसान है. आंवले को धोकर कद्दूकस कर लें. निचोड़कर इसका जूस अलग कर लें. इस जूस में कुछ चीजों को मिलाकर और हेल्दी व टेस्टी बना सकते हैं. जैसे इस तरह का आंवला शॉट्स ट्राई कर सकते हैं-

दो आंवला, चार पुदीने की पत्तियां लें. आधा इंच अदरक, एक चम्मच चीनी और एक कप पानी लें. आंवला और अदरक को कद्दूकस करें. रस निकाल लें. एक कप पानी लें और उसमें पुदीने की पत्तियों को कूटकर मिला दें. अब चीनी को पानी में मिला दें. आंवला और अदरक का जो रस निकाला था, उसे भी इसमें मिला दें. आंवला शॉट्स बनकर तैयार है.

आंवला शॉट्स को स्टोर करने के टिप्स?

आंवला शॉट्स को एक बार बनाकर लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं. इसके लिए इसे आइस ट्रे में डालकर जमा लें. और जब पीना हो एक आइस क्‍यूब निकालकर इस्तेमाल करें. नियमित तौर पर आंवले के सेवन से बाल मजबूत होते हैं.

