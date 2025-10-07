विज्ञापन
रागी रोटी कैसे बनाते हैं? | How to Make Soft Ragi Roti

Nachni ki Roti: भारतीय घर पर हर दिन रोटी बनाई और खाई जाती है. गेहूं की रोटी को कैसे बनाते हैं ये तो आप जानते हैं लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रागी की रोटी को साफ्ट बनाने का तरीका क्या है. अगर नहीं तो चलिए जानते हैं.

Read Time: 3 mins
Ragi Roti Kaiरागी एक मोटा अनाज है. सर्दियों का मौसम आते ही भारतीय घरों में रागी की रोटी काफी पसंद की जाती है. रागी को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. महाराष्ट्र में इसे नाचनी कहते हैं, तो बिहार में इसे मड़ुआ और अंग्रेजी में रागी को फिंगर मिलेट के नाम से जाना जाता है. इसकी तासीर गर्म होती है. इसलिए सर्दियों के मौसम में इसका सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है. आपको बता दें कि इसमें एमिनो एसिड, एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन, मिनरल और फाइबर होता है. जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि रागी की रोटी को साफ्ट कैसे बनाएं. जी हां क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि रागी की रोटी बनाने के बाद कड़क हो जाती है. तो चलिए जानते हैं रागी की साफ्ट-साफ्ट रोटी कैसे बनाएं.

कैसे बनाएं रागी की रोटी- (How To Make Soft Ragi Roti)

रागी की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीले में जितना आटा गूथना है उतना पानी गर्म कर लें. फिर उसमें थोड़ा सा नमक और घी मिला लें. अब इसमें रागी का आटा डालें और पतीले में इस मिश्रण को हिलाते रहें. इसके बाद इस मिश्रण को अलग परात में निकालकर 5 मिनट ढककर रख दें. इसके बाद आम आटे की तरह ही इस मिश्रण को गूंथ लें. अब इस रागी के आटे की रोटियां बनाएंगे तो रोटियां बेहद मुलायम और फूली हुई बनेंगी. 

रागी की रोटी खाने के फायदे- (Ragi Ki Roti Khane Ke Fayde)

जिन लोगों को पाचन से जुड़ी समस्याएं हैं उनके लिए रागी की रोटी का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है. रागी में कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. इतना ही नहीं इस रोटी के सेवन से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. डायबिटीज मरीजों के लिए इस रोटी का सेवन फायदेमंद माना जाता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

