एक महीने तक रोज गुड़ की चाय पीने से क्या होगा? वजन घटाने वाले लोगों के अलावा ये 4 जरूर करें सेवन

Jaggery Tea Benefits in Hindi: चाय का नाम लेते ही चाय लवर्स के मुंह में खुशी आ जाती है. हमारे साथ तो ऐसा ही होता है आपका हमें पता नहीं. सुबह से लेकर शाम तक चाय सबसे ज्यादा पी जाने वाले ड्रिंक्स में से एक है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि शक्कर की चाय की जगह गुड़ की चाय का सेवन स्वाद के साथ सेहतमंद भी माना जाता है. गुड़ में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फोलिक एसिड और आयरन जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इस चाय का सेवन और कैसे करें तैयार.

कैसे बनाएं गुड़ वाली चाय- (How to Make Gud Ki Chai

गुड़ की चाय बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बाउल में पानी को उबालें. फिर इसमें चाय पत्ती, तुलसी के पत्ते और काली मिर्च पाउडर डालें. फिर इसमें दूध डालकर अच्छे से खौलाएं. अब आंच बंद करके गुड़ का पाउडर डालें और अच्छे से मिलाएं. फिर छान कर पी लें. लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें कि आप गुड़ को पहले न डालें नहीं तो चाय फट सकती हैं.

गुड़ की चाय पीने के फायदे- (Jaggery Tea Benefits)

1. मोटापा-

अगर आप वजन कम करने के लिए डाइट पर हैं तो आप शक्कर की चाय की जगह गुड़ वाली चाय का सेवन कर सकते हैं.

2. पीरियड्स-

गुड़ की चाय पीने से पीरियड्स के दौरान होने वाली ऐंठन और पेट दर्द से राहत मिल सकती है.

3. स्किन-

गुड़ की चाय पीने से स्किन पर मुंहासे और ब्लैकहेड्स की समस्या कम होती है.

4. सर्दी-जुकाम-

सर्दी-खांसी और जुकाम से बचने के लिए आप गुड़ की चाय का सेवन कर सकते हैं.

5. इम्यूनिटी-

अगर आप अपनी कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो गुड़ वाली चाय का सेवन कर सकते हैं.

