विज्ञापन
विशेष लिंक

Kitchen Hacks: पुदीने को ताजा कैसे रखा जाता है, बिना फ्रिज के पुदीना कैसे स्टोर करें?

Pudina Ko Fresh Kaise Rakhe: आज हम आपको पुदीने को लंबे समय तक फ्रेश रखने के आसान और उपयोगी घरेलू तरीकों के बारे में बताने वाले हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Kitchen Hacks: पुदीने को ताजा कैसे रखा जाता है, बिना फ्रिज के पुदीना कैसे स्टोर करें?
Pudina ko kaise store kare?

Pudina Ko Fresh Kaise Rakhe: पुदीना का इस्तेमाल चटनी, रायता, सलाद, ड्रिंक्स और कई रेसिपीस में किया जाता है. इसकी खुशबू और ताजगी खाने के स्वाद को दोगुना बढ़ा देती है, लेकिन यह या तो जल्दी सूख जाता है या काला पड़ने लगता है, जिससे लोग इसे ज्यादा दिनों तक स्टोर नहीं कर पाते. अगर आप भी गूगल पर पुदीने को लंबे समय तक ताजा कैसे रखें? इसका जवाब ढूंढ रहे हैं तो स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको पुदीने को लंबे समय तक फ्रेश रखने के कुछ आसान और उपयोगी घरेलू तरीकों के बारे में बताने वाले हैं.

पुदीने को लंबे समय तक फ्रेश कैसे रखें?

पुदीने को धोकर सूखा लें: कई लोग पुदीने को खरीदने के बाद उसे धोकर रख देते हैं, जिससे नमी के कारण वह जल्दी खराब हो सकता है. अगर आप पुदीना धोना ही चाहते हैं तो उसे पहले ठंडे पानी में हल्का सा धो लें और फिर एक कपड़े या पेपर टॉवल पर फैलाकर पूरी तरह सुखा लें और जब पत्तियों में बिल्कुल भी नमी न रहे तब उसे स्टोर कर लें.

इसे भी पढ़ें: 14 दिनों तक मेथी दाना खाने से आपके शरीर में क्या होता है? 

जड़ों को न हटाएं: पुदीने की जड़े उन्हें ज्यादा दिनों तक ताजा रखने में मदद कर सकती हैं. जड़ें पत्तियों में नमी और ताजगी बनाए रख सकती हैं. यही कारण है जड़ों वाले पुदीने को एक गिलास पानी में फूलों की तरह डालकर भी रखा जा सकता है. ऐसा करने से पुदीने को ज्यादा समय तक ताजा रखा जा सकता है.

पेपर टॉवल: पुदीने को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए पहले एक डिब्बे में पेपर टॉवल बिछा लें फिर उसके ऊपर सूखे हुए पुदीने की पत्तियां फेला लें और ऊपर से एक और पेपर टॉवल लगा दें. अब बॉक्स को बंद करके फ्रिज में रख दें. ऐसा करने से पुदीना ज्यादा समय तक फ्रेश रखा जा सकता है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pudina Kaise Store Kare, Pudina Taja Kaise Store Kare, Pudina Taza Kaise Rakhe, Pudina Benefits, Kitchen Hacks
Get App for Better Experience
Install Now