'दरवाजा तोड़ रहा है', सरफराज खान के शानदार फॉर्म पर अश्विन का बड़ा बयान, CSK से IPL 2026 के लिए कर दी वकालत

Ravichandran Ashwin on Sarfaraz Khan IPL 2026: सरफराज खान घरेलू क्रिकेट में अपना शानदार फॉर्म जारी रखे हुए हैं, अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए रेगुलर बल्लेबाज बनने का समर्थन किया है. यह तब हुआ जब सरफराज ने चल रही विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) में गोवा के खिलाफ 75 गेंदों में 157 रन बनाए, जिसमें नौ चौके और 14 छक्के शामिल थे, जिससे उनकी पावर-हिटिंग क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ.

सरफराज ने एक शानदार पारी खेली, सिर्फ 56 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. अश्विन ने हाल ही में समाप्त हुई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में सरफराज के स्कोर की ओर भी इशारा किया, जहां उन्होंने सात मैचों में 203.08 के स्ट्राइक-रेट और 65.80 के औसत से 329 रन बनाए.

X पर एक पोस्ट में अश्विन ने लिखा, "SMAT में 100*(47), 52(40), 64(25), 73(22). वह फॉर्म हजारे ट्रॉफी में भी जारी रहा, जिसमें 55(49) के स्कोर के बाद आज 14 छक्कों के साथ 157(75) की शानदार पारी खेली. यह विशेष रूप से प्रभावशाली है कि वह मिडिल ओवर्स में अपने स्वीप और स्लॉग स्वीप से स्पिन गेंदबाजों की धुनाई कैसे करते हैं.

'अवन कधवा थट्टला, इडिची ओडाचिटु इरुक्कन.' (वह दरवाजा नहीं खटखटा रहा है, वह उसे तोड़ रहा है) CSK को निश्चित रूप से उन्हें प्लेइंग XII में शामिल करके उनके शानदार फॉर्म का फायदा उठाना चाहिए? इस सीजन में पीले रंग की जर्सी वाली टीम के लिए बल्ले से यह एक अच्छी समस्या है! IPL 2026 का इंतजार नहीं कर सकता."

SMAT में अपने सफल प्रदर्शन के बाद, पांच बार की IPL विजेता CSK ने इस महीने की शुरुआत में IPL 2026 मिनी-ऑक्शन में इस दाएं हाथ के बल्लेबाज को 75 लाख रुपये में खरीदा था.

चेन्नई सुपर किंग्स टीम IPL 2026: रुतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, जेमी ओवरटन, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, नूर अहमद, रामकृष्ण घोष, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, खलील अहमद, संजू सैमसन अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैक फाउलकेस.