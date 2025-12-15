विज्ञापन
नींबू को फ्रीज में रखते समय ये गलती ना करें, सही तरीका जान गए तो 3-4 हफ्ते रहेंगे ताजा

Nimbu Ko Fresh Kaise Rakhe: आज हम आपको नींबू को लंबे समय तक घर पर कैसे फ्रेश रखा जाए इसके बारे में बताने वाले हैं.

नींबू को फ्रीज में रखते समय ये गलती ना करें, सही तरीका जान गए तो 3-4 हफ्ते रहेंगे ताजा
How to store nimbu?

Nimbu Ko Fresh Kaise Rakhe: सलाद हो या सब्जी हर चीज का स्वाद बढ़ाने का काम करता है नींबू और यही कारण हैं लोग ज्यादा मात्रा में इसे खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा अक्सर देखा जाता है कि कुछ ही दिनों में नींबू सूखने लगते हैं, नरम हो जाते हैं या उन पर फंगस लग जाती है. ऐसे में इन्हें लंबे समय तक फ्रेश रखना एक बड़ी समस्या बन जाती है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और राहत पाना चाहते हैं, तो स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको नींबू को लंबे समय तक घर पर कैसे फ्रेश रखा जाए इसके बारे में बताने वाले हैं.

नींबू को सूखने से कैसे बचाएं?

इन बातों का रखें ध्यान:

  1. मध्यम आकार वाला नींबू खरीदें: नींबू खरीदते समय देखें वह ज्यादा नरम या दाग-धब्बे वाले न हो और मध्यम आकार के नींबू ही खरीदें क्योंकि यह ज्यादा समय तक फ्रेश रह सकते हैं.
  2. धोकर न रखें: ज्यादातर लोग नींबू लाने के बाद उन्हें तुरंत धोकर रख देते हैं, जिससे उनमें नमी रह सकती है और वे जल्दी खराब हो सकते हैं. इसलिए नींबू को इस्तेमाल करने से पहले ही उन्हें धोएं.
  3. फ्रिज में नींबू कैसे रखें: फ्रिज में नींबू रखते समय उन्हें एयरटाइट डिब्बे या ज़िप लॉक बैग में डालकर स्टोर करें. इस तरीके से नींबू रखने से वह 3 से 4 हफ्ते तक आसानी से फ्रेश रह सकते हैं.
  4. नमक या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें: नींबू को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा नमक या बेकिंग सोडा डालकर नींबू को अच्छी तरह धोकर सुखा लें. ऐसा करने से नींबू फंगस और बैक्टीरिया से दूर रहेगा.
  5. कटे हुए नींबू को खुले में न रखें: अगर नींबू कट गया हो, तो उसे यूं ही खुले में न छोड़ें. उसे फ्रेश रखने के लिए उसके कटे हिस्से पर हल्का नमक लगाएं और एयरटाइट डिब्बे में रखकर फ्रिज में रखें. ऐसा करें से नींबू जल्दी खराब नहीं होगा.

