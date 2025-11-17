14 दिनों तक मेथी दाना खाने से आपके शरीर में क्या होता है?

Methi Ke Dane Khane Se Kya Hota Hai: मेथी के बीजों को पेट, वजन घटाने, डायबिटीज और बालों की सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं जरूरत से ज्यादा मेथी के बीज का सेवन शरीर को कई नुकसान भी पहुंच सकते हैं. जैसे हर चीज की एक सीमित मात्रा होती है, वैसे ही मेथी के बीज भी सही मात्रा में लेने पर ही लाभ देते हैं. तो आइए जानते हैं किन लोगों को मेथी के बीज खाने से बचना चाहिए और इसे खाने के क्या बड़े नुकसान हैं?

मेथी खाने से क्या नुकसान हो सकता है?

ब्लड शुगर: मेथी के बीज ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, लेकिन अगर कोई पहले से ही शुगर की दवा ले रहा है, तो मेथी का अधिक सेवन शुगर लेवल को और कम कर सकता है, जिससे चक्कर आना, कमजोरी और पसीना आना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन डॉक्टर की सलाह लेकर ही करना चाहिए.

एलर्जी: कुछ लोगों को मेथी खाने से एलर्जी हो सकती है. ऐसे में अगर आपको इन्हें खाने के बाद त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली, सांस लेने में दिक्कत, चेहरे या होंठों में सूजन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़े तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

डिहाइड्रेशन: मेथी के बीज शरीर की गर्मी बढ़ा सकते हैं. जरूरत से ज्यादा इनका सेवन शरीर में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी पैदा कर सकते हैं, जिससे मुंह सूखना, सिरदर्द और थकान जैसी दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है. इसलिए इनका जरूरत से ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए.

पाचन: मेथी के बीज ज्यादा खाने से उल्टी, दस्त, ब्लोटिंग और अपच जैसी पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए जिन लोगों को पहले से ही पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उन्हें इनका ज्यादा मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए.

गर्भवती महिलाओं: गर्भवती महिलाओं को मेथी के बीजों को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए. ज्यादा मात्रा में इनका सेवन बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है.

