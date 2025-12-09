Kitchen Hacks: केले को लंबे समय तक ताजा कैसे रखें? केले को काला होने से कैसे बचाएं?

Banana Ko Fresh Kaise Rakhe: केला बहुत जल्दी काला पड़ जाता है, यही कारण है इसे फ्रेश रखने के लिए कई बार लोग केले को फ्रिज में रखते हैं, कुछ अखबार में लपेट कर रख देते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ रिजल्ट्स मिल नहीं पाते. आज हम आपको इस स्टोरी में केले को ताजा रखने के सही तरीकों के बारे में बताने वाले हैं, जिसको अपनाकर आप 5 से 7 दिन तक बिना काला पड़े केले को फ्रेश रख सकते हैं.

केले को ताजा रखने के लिए क्या करना चाहिए?

डंठल को लपेटें: केले डंठल से गैस छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वे जल्दी काले पड़ने लगते हैं. ऐसे में अगर आप केले के डंठल को एल्यूमिनियम फॉयल से लपेट कर रख देते हैं, तो इससे केले की पकने की प्रक्रिया धीमी होगी और यह ज्यादा टाइम तक फ्रेश रख सकते हैं.

टांगकर रखें: केले को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए आप उन्हें हवा में टांगकर रख सकते हैं. ऐसा करने से यह जमीन या प्लेट की गर्मी से जल्दी खराब नहीं होंगे, न ही दबेंगे और उन पर काले धब्बे भी नहीं पड़ेंगे.

फ्रिज में कैसे रखें: पके केले को एयरटाइट बॉक्स में रखकर फ्रिज में रखने से वह 4 से 5 दिन तक सख्त और फ्रेश रह सकते हैं. केले को फ्रिज में रखने से छिलका काला जरूर हो जाता है, लेकिन अंदर से केला ठीक रहता है.

दूसरे फलों से दूर रखें: सेब, पपीता और कीवी जैसे फल गैस छोड़ते हैं, जिससे केला जल्दी खराब हो सकता है. ऐसे में केले को फ्रेश रखने के लिए दूसरे फलों से दूर रखें. ऐसा करने से इसकी शेल्फ लाइफ 2 से 3 दिन और बढ़ सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)