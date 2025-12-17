फल खाने का सबसे अच्छा समय कब होता है? गलती की तो फायदे के बजाय नुकसान

What Is The Right Time to Eat Fruits: फलों को सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं लेकिन, क्या आप ये जानते हैं कि फल खाने का सही समय क्या है, जी हां आपने सही सुना. फल खाने एक सही समय है. अगर आप उस समय फल का सेवन करते हैं, तो आपको अधकि लाभ मिल सकते हैं. विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर फल न केवल स्वाद बल्कि शरीर को पोषण भी पहुंचाते हैं. तो चलिए जानते हैं हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशन, FMRI गुड़गांव की न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ति खटूजा से कि फलों को खाने का सही समय क्या है.

फल कब खाना चाहिए- (Fal Khane Ke Fayde)

दीप्ति खटूजा ने बताया कि, बतौर न्यूट्रिशन सुबह फल खाना आम तौर पर सही माना जाता है. हम इसे गलत नहीं कहते हैं. वहीं जितने भी खट्टे फल हैं, जैसे संतरा, नींबू, कीनू आदि. अगर आप इनका सेवन खाली पेट करते हैं, तो एसिडिटी गैस्ट्रिक रिस्क बढ़ सकता है. लेकिन ये समस्या बॉडी टू बॉडी निर्भर करती है.

दिन के किस समय खाना चाहिए फल | What time of the day should you eat fruits?

न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ति खटूजा ने बताया, कि फल को खाने का कोई निश्चित समय नहीं है. ऐसे में अगर आप खट्टे फल या मीठे फल खाना चाहते हैं तो रात, दिन, दोपहर में कभी भी खा सकते हैं. उन्होंने कहा, जिन लोगों को मीठा खाने की क्रेविंग होती है और लंबे समय से मीठा नहीं छोड़ पा रहे हैं. इसी के साथ वजन को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उनके लिए फलों का सेवन करना काफी फायदेमंद है. न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि खाना खाने के तुरंत बाद आप फल खा सकते हैं.

कैसे बनाएं फ्रूट चाट- (How To Make Fruits Chaat Recipe)

सामग्री-

अंगूर

सेब

अनानास

संतरा

केला

अनार के दाने

पुदीने की पत्तियां

नींबू का रस

काला नमक

जीरा पाउडर

चाट मसाला

बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स

विधि-

सारे फलों को पानी से धोकर साफ कर लें. सभी फलों को छोटे टुकड़ों में काट लें. एक बड़े बाउल में फल, अनार के दाने, पुदीने की पत्तियां, नींबू का रस, काला नमक, जीरा पाउडर, चाट मसाला मिलाएं. बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएं. फ्रूट चाट को तुरंत सर्व कर मजे लें.

