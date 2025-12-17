वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन का सबसे सस्ता और तगड़ा खाना

विज्ञापन
Protein Deficiency: अक्सर वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन के सोर्स कम होते हैं. अगर आप वेजिटेरियन हैं और प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं तो इन फूड्स को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

Protein Deficiency: प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए क्या खाएं.

Protein Rich Foods: प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. प्रोटीन (Protein) एक ज़रूरी पोषक तत्व है जो अमीनो एसिड से बने अणु होते हैं और शरीर की कोशिकाओं के निर्माण, मरम्मत और सही कामकाज के लिए ज़रूरी होते हैं. यह मांसपेशियों, हड्डियों, स्किन, बालों के लिए फायदेमंद है. लेकिन जब भी प्रोटीन की बात आती है पहला ख्याल नॉनवेज का आता है. क्योंकि मांस, मछली में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है. लेकिन उनका क्या जो वेजिटेरियन हैं. वेजिटेरियन प्रोटीन की कमी को कैसे दूर करें. क्लिनिकल न्यूट्रिशन, FMRI गुड़गांव की डॉक्टर दीप्ति खटूजा बता रही हैं कि प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए. 

वेजिटेरियन प्रोटीन की कमी के कैसे दूर करें- (Vegetarian Protein Ki Kami Ko Kaise Dur Kare) 

न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ति खटूजा बता रही हैं कि हमें 50 से 70 ग्राम प्रोटीन का इनटेक जरूर करना चाहिए. इसके लिए आप ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में इन चीजों को खा सकते हैं.

1. दही-

दही को प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है. इसे आप ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर तक में शामिल कर सकते हैं. रोजाना 100 से 150 ग्राम दही का सेवन किया जा सकता है.

2. दूध-

अगर आप दही खाना पसंद नहीं करते हैं तो दूध को ब्रेकफास्ट में या रात में सोने से पहले ले सकते हैं.

3. पनीर-

पनीर का सेवन बच्चे से लेकर बड़े तक करना पसंद करते हैं. पनीर को वेजिटेरियन के लिए प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है. इसे आप सलाद, लंच और डिनर में शामिल कर सकते हैं.

4. भुना चना-

भुना चना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए रोजाना एक मुट्ठी भुने चने का सेवन किया जा सकता है.

5. स्प्राउट्स-

स्प्राउट्स में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है. इसे आप ब्रेकफास्ट में शामिल कर सकते हैं.

6. दाल-

वेजिटेरियन के लिए दाल प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है. रोजाना एक कटोरी दाल को लंच और डिनर में शामिल कर सकते हैं.

7. सोया-

सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है. अगर आप वेजिटेरियन हैं और आपको डेयरी प्रोडक्ट नहीं पसंद तो सोया को डाइट में शामिल करना एक अच्छा ऑप्शन है.

8. नट्स-

न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ति खटूजा कहती हैं नट्स पोषण का खजाना हैं. प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए आप स्नैक्स टाइम में 12 15 बादाम और 2 अखरोट खा सकते हैं.

