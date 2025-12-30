विज्ञापन
Seasonal Fruits Benefits: सर्दियों के मौसम में शरीर को सेहतमंद रखने के लिए क्या खाना चाहिए. अगर आप भी इसकी बात को लेकर परेशान हैं, तो आयुर्वेद से जानें किस मौसम में क्या खाना चाहिए.

पाचन से लेकर इम्यूनिटी तक, सेहत के लिए वरदान हैं सीजनल फ्रूट, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताए...
Seasonal Fruits Benefits: मौसमी फल खाने के फायदे.

Seasonal Fruits Benefits: सर्दियों की कड़ाकड़ाती ठंड, घना कोहरा, शीतलहर और ठिठुरन भरी हवाओं ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है. इस मौसम में इम्यूनिटी कमजोर पड़ने से अक्सर लोग सर्दी-खांसी, जुकाम और बुखार से पीड़ित हो जाते हैं. अच्छी बात यह है कि इस मौसम में मिलने वाले फल शरीर को अंदर से गर्माहट, भरपूर पोषण और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता देते हैं. आयुर्वेद में मौसमी फलों सेहत के लिए वरदान माना जाता है.

भारत सरकार का आयुष मंत्रालय मौसमी और ताजे फलों के महत्व से अवगत कराता है. मंत्रालय के अनुसार, “ताजा खाएं, मौसमी खाएं”. आयुर्वेद में इस बात पर विशेष जोर दिया जाता है कि सही मौसम के फल आसानी से पचते हैं और जीवन ऊर्जा से भरपूर होते हैं. प्रोसेस्ड नाश्ते या जंक फूड की जगह लोकल और मौसमी फलों का चुनाव करें, जो नेचुरल विटामिन, फाइबर और हाइड्रेशन देते हैं.

आयुर्वेद से जानें किस मौसम में कौन से फल खाएं- (which fruits to eat in winter season from Ayurveda) 

आयुर्वेद के अनुसार, मौसमी फल सेहत के लिए वरदान हैं क्योंकि ये प्रकृति के साथ तालमेल में उगते हैं. मौसम के अनुसार फल खाने से शरीर के दोष (वात, पित्त, कफ) संतुलित रहते हैं. ये फल पके हुए और ताजे होने से पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, आसानी से पचते हैं और शरीर को मौसम की जरूरतों के अनुसार पोषण देते हैं. जैसे सर्दियों में ठंड और सूखे मौसम से बचाव के लिए विटामिन सी युक्त फल इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, संक्रमण से लड़ते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं. दूसरे सीजन के फलों में कीटनाशक ज्यादा होते हैं और पोषण कम, जबकि मौसमी फल प्राकृतिक रूप से मीठे, रसीले और औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

मौसमी फल खाने के फायदे- (Benefits of eating seasonal fruits)

मौसमी फलों के नियमित सेवन से पाचन अच्छा रहता है, त्वचा चमकदार बनती है, वजन नियंत्रित रहता और ऊर्जा बनी रहती है. सर्दियों के प्रमुख मौसमी फलों में संतरा किन्नू हैं, जो विटामिन सी का खजाना है. यह सर्दी-जुकाम से बचाव और इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं. अमरूद फाइबर और विटामिन सी से भरपूर होता है, जो पाचन सुधारता है और ब्लड शुगर कंट्रोल करता है. आंवले को आयुर्वेद में सुपरफूड भी कहा जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, बाल-सौंदर्य और डिटॉक्स के लिए बेहतरीन हैं.

वहीं, अनार ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है और हृदय स्वास्थ्य अच्छा रखता है. कम कैलोरी, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर स्ट्रॉबेरी त्वचा और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद है. इसके अलावा अंगूर, सेब, नाशपाती और कीवी, गाजर और टमाटर भी शरीर के लिए फायदेमंद होता है. ये हाइड्रेशन, फाइबर और मिनरल्स प्रदान करते हैं, ठंड में ऊर्जा बनाए रखते हैं.

आयुर्वेद सलाह देता है कि इन फलों को ताजा खाएं. जूस बनाकर या सलाद में मिलाकर सुबह या दोपहर में खाएं. रात में फलों का सेवन नहीं करना चाहिए. प्रोसेस्ड जूस से बचें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

