पेट साफ करने के लिए कौन सा फल खाना चाहिए?

Pet Saaf Rakhne Ke Liye Kya Khaye: कब्ज, अपच, बदहजमी और पेट में भारीपन जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं? और घर बैठे पाना चाहते हैं राहत? आज हम आपको इस स्टोरी में कुछ ऐसे फलों के बारे में बताने वाले हैं जो फाइबर, विटामिन और पानी की मात्रा से भरपूर हैं और पेट की सफाई और पाचन क्रिया को सुधारने में बहुत उपयोगी हैं. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं उन फलों के बारे में जिनको डाइट में शामिल कर आप पेट के साथ शरीर को भी ठीक रख सकते हैं.

पेट को तुरंत साफ करने के लिए क्या खाना चाहिए?

सेब: सेब घुलनशील और अघुलनशील दोनों प्रकार के फाइबर से भरपूर है. इसमें पेक्टिन नामक तत्व पाया जाता है, जो पेट की सफाई कर सकता है और कब्ज को दूर कर सकता है. रोजाना एक सेब खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और पेट हल्का महसूस होता है.

इसे भी पढ़ें: सबसे गर्म फल कौन सा है? रोजाना एक खा ल‍िया, तो छू भी नहीं पाएगी ठंड

पपीता: पपीते को पेट के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसमें पपेन नामक एंज़ाइम पाया जाता है, जो खाने को पचाने में मदद कर सकता है और कब्ज, पेट में गैस और अपच जैसी समस्या से राहत दिला सकता है. सुबह खाली पेट पपीता खाने से पेट को साफ रखा जा सकता है.

संतरा: संतरा विटामिन सी और फाइबर से भरपूर है. नियमित रूप से इसका सेवन पेट को साफ करने में मदद कर सकता है और कब्ज जैसी समस्या से राहत दिला सकता है.शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए भी संतरे का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

केला: केला पाचन के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसमें प्रीबायोटिक फाइबर होता है, जो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है और पेट की सफाई में मदद कर सकता है. कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए केला नियमित रूप से खाना बहुत उपयोगी हो सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)