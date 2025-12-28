रात को सोने से पहले न करें ये 4 गलतियां, कब्ज कर सकता है परेशान, नहीं होगा पेट साफ

4 Mistakes which lead to Constipation: आजकल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की आदतों ने लोगों में पाचन संबंधी समस्याओं को काफी बढ़ा दिया है. इनमें सबसे ज्यादा आम परेशान है- कब्ज या पेट साफ न होना. कब्ज के पीछे कई बड़े कारण होते हैं, लेकिन हमारी दिनचर्या में की गई छोटी-छोटी गलतियां भी इसे और गंभीर बना देती हैं. खासकर, रात को सोने से पहले की गई कुछ गलतियां हमारे पाचन तंत्र पर बुरा असर डालती हैं, जिससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसी के चलते आज हम आपको ऐसी 4 गलतियों के बारे में बताएंगे, जिन्हें हम अक्सर अनजाने में रोज करते हैं और जिनसे कब्ज की समस्या और बढ़ जाती है.

1. सोने से पहले मसालेदार या तला भुना खाना

कब्ज की समस्या से परेशान लोगों को रात को सोने से पहले कभी भी भारी या तला-भुना और मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए. दरअसल, रात को खाना खाने के बाद हम हो जाते हैं जिससे पाचन क्रिया काफी धीमी हो जाती है. इससे खाना आंतों में ही सड़ना शुरू हो जाता है. ऐसे में आप रात को सोने से पहले लाइट और हेल्दी खाना ही खाएं. इससे आपकी आंतों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा और जल्दी से पच भी जाएगा.

रात को सोने से पहले भूलकर भी चाय-कॉफी या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए. दरअसल, इन चीजों को पचाने की वजह से शरीर काफी ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है. इसके अलावा अल्कोहल और चाय-कॉफी में मौजूद कैफीन आंतों में से नमी सोख लेती है जिससे मल काफी ज्यादा सख्त हो जाता है और त्यागने में काफी ज्यादा समस्या होती है. ऐसे में रात को सोने से पहले गुनगुना पानी या हर्बल टी पी सकते हैं.

रात को सोने से पहले किसी भी तरह का तनाव लेने से बचना चाहिए. इसके अलावा स्क्रीन टाइम को भी काफी कम करने की आदत डालनी चाहिए. दरअसल, स्ट्रेस और तनाव से 'एन्टेरिक नर्वस सिस्टम' पर प्रभाव पड़ता है जिससे पाचन क्रिया काफी ज्यादा धीमी हो जाती है. इससे आंतों में मल सूखा और सख्त हो जाता है जिससे पेट साफ होने में काफी परेशानी होती है.

अधिकतर लोग रात को खाना खाने के बाद तुरंत बिस्तर पर लेट जाते हैं जो कि एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है. रात को खाना खाने के बाद हमेशा 15 से 20 मिनट तक जरूर वॉक करना चाहिए, इससे खाने को पचाना काफी ज्यादा आसान हो जाता है. साथ ही रात को सोने से पहले पानी भी भरपूर पीना चाहिए, इससे बॉडी हाईड्रेट रहती है और पाचन क्रिया भी काफी आसान हो जाती है.

