Hot Fruit Name: सर्दियां आने वाली हैं. ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए डाइट मे कुछ बदलाव बेहद जरूरी है. ठंडी हवाओं और तापमान में गिरावट के कारण शरीर को गर्म रखने के लिए ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो शरीर में गर्मी पैदा करें और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए. इसलिए हम आपको कुछ ऐसे गर्म तासीर वाले फलों के बारे में बताने वाले हैं जो हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित सकते हैं. ये फल न सिर्फ स्वाद में अच्छे होंगे, बल्कि शरीर को अंदर से गर्म रखने के साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाएंगे.तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कौन से हैं वो फल?

किस फल में सबसे ज्यादा गर्मी होती है?

पपीता: पपीता एक गर्म तासीर वाला फल है. सर्दियों के मौसम में इसका सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. पपीते में पाया जाने वाला पपेन नामक एंजाइम खाने को पचाने में मदद करता है. कब्ज, अपच या गैस की समस्या से पीड़ित लोगों के लिए पपीता का सेवन बहुत फायदेमंद हो सकता है. इसमें कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा होता है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखकर ज्यादा खाने से बचाता है.

इसे भी पढ़ें: Winter Special Ladoo: सर्दियों में रहना है फिट तो आज ही बना लें मूंगफली और गुड़ के स्पेशल लड्डू

आम: सर्दियों में आम का सेवन भी शरीर को गर्म रख सकता है. इसमें विटामिन ए और सी की मात्रा ज्यादा होती है. यह शरीर को ऊर्जा देता है और ठंड के मौसम में ताजगी का एहसास कराता है. नियमित रूप से आम का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

अंजीर: अंजीर एक ऐसा फल है जो अपने न्यूट्रिशन वैल्यू और औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है. यह फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, सी और ई से भरपूर होता है, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद करता है. सर्दियों में इसका सेवन शरीर के लिए लाभदायक हो सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)