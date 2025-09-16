रात को सोने से पहले चबा लो ये पत्ता, सुबह उठते ही भागेंगे वाशरूम पेट हो जाएगा बिल्कुल साफ

Pet Saaf Karne ke Liye Kya Khaye: आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों को सबसे ज्यादा शिकायत रहती है पेट ठीक से साफ नहीं होता, स्किन पर दाने निकलते हैं, मूड लो रहता है और हर वक्त थकावट बनी रहती है. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रोज सुबह बाथरूम जाने के बाद भी ऐसा महसूस होता था जैसे पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ. आपके चेहरे पर डलनेस रहती है. स्किन पर एक्ने और एनर्जी एकदम डाउन रहती है. कई महंगी दवाएं और ट्रीटमेंट लेने के बाद भी आपको कोई आराम नहीं मिल रहा है आज आपके लिए एक ऐसा देसी नुस्खा हम लेकर आए हैं जिसकी मदद से आप इन सभी तरह की परेशानियों को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं. आर्युवेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल में एक ऐसी सिंपल आदत अपनाने को कहा है जो आपकी इस परेशानी को दूर करने में मदद करेगी. बस आपको रात को सोने से पहले सिर्फ चार पत्ते खाना शुरू करने हैं और उसके बाद रिजल्ट आपको खुद बा खुद 7 दिन बाद नजर आने लगेगा.

आजकल हर कोई डिटॉक्स करना चाहता है, जिसके लिए कोई ग्रीन जूस पी रहा है, कोई फास्टिंग कर रहा है, कोई दवा ले रहा है. लेकिन सवाल ये है जब तक आपके पेट में जमा पुराना कचरा, गैस और टॉक्सिंस बाहर नहीं निकलेंगे, क्या कोई भी उपाय असर करेगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं. आपको बता दें कि पेट में जमा यह गंदगी की वजह से आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

स्किन को डल बनाती है.

एक्ने और मुंहासे पैदा करती है.

एनर्जी को डाउन करती है.

मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है.

इसलिए डिटॉक्स की शुरुआत पेट की सफाई से होनी चाहिए.

पेट को नेचुरली साफ करने के लिए क्या खाएं ( Pet Saaf Karne ke Liye Kya Khaye)

सेना (सना) के पत्ते

ये पत्ते कब्ज को दुश्मन और पेट का दोस्त होते हैं. सेना लीफ एक बेहद ताकतवर हर्ब है जो आंतों की सफाई करने में मदद करता है. इसके साथ ही इस पत्ते का सेवन आपकी आंतों की मसल्स को एक्टिव करता है जिससे बाउल मूवमेंट तेज होता है और जमी हुई गंदगी बाहर निकलती है. इसका सेवन हफ्ते में 2 बार ही करें.

कैसे करें सेवन

आधा चम्मच सेना पाउडर + चुटकीभर काला नमक को एक कप गर्म पानी के साथ रात को सोते समय पी लें.

फायदे

क्रॉनिक कब्ज से पीड़ित लोग.

जिनका पेट सुबह खुलकर साफ नहीं होता.

पेट में हैवीनेस और गैस हमेशा बनी रहती है.

सावधानी

सेना एक स्ट्रॉन्ग हर्ब है इसलिए इसका सेवन रोजाना नहीं करना चाहिए. हफ्ते में 1–2 बार ही इसका सेवन करना काफी होता है.

नीम के पत्ते

नीम के पत्तों का सेवन स्किन और पेट दोनों के लिए फायदेमंद होता है. नीम एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुणों से भरपूर होता है. यह पेट के टॉक्सिंस, कीड़े और हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर आपकी आंतों को साफ करने में मदद करता है. साथ ही स्किन को गहराई से सफाई करता है.

कैसे करें सेवन

4–5 फ्रेश नीम के पत्ते रात को चबाकर खाएं या फिर आप नीम के कैप्सूल का सेवन भी कर सकते हैं.

फायदे

स्किन में पिंपल्स, एक्ने या एलर्जी.

पेट में कीड़े या बार-बार अल्सर.

मुँह में छाले, फूड पॉइज़निंग की शिकायत.

करी पत्ता

करी पत्ते को लिवर का लवली टॉनिक भी कहा जाता है. करी लीफ सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता, बल्कि यह आपके लिवर को एक्टिव करता है और फैट को बर्न करने में मदद करता है. इस पत्ते का सेवन बाइल जूस का प्रोडक्शन बढ़ाता है, जिससे खाना जल्दी और सही से पचता है.

कैसे करें सेवन

10–12 फ्रेश करी पत्ते रात को चबाकर ऊपर से पानी पिएं. या फिर आप 1 चम्मच करी पत्ता पाउडर को गर्म पानी के साथ पी सकते हैं.

फायदे

जिनको फैटी लिवर की शिकायत है.

स्लो डाइजेशन, गैस या हेवीनेस रहती है.

पेट की खराबी की वजह से बाल झड़ रहे हैं.

पुदीना (मिंट)

पुदीना पेट को ठंडक देने और बेहतर नींद में मदद करता है. ये एक नेचुरल कूलेंट है. इसमें मौजूद मेंथॉल पेट की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है और डाइजेशन को स्मूद बनाता है. इसके अलावा यह पेट की गर्मी को शांत करता है, गैस निकालता है और सुकून भरी नींद लाने में मदद करता है.

कैसे करें सेवन

8–10 ताजे पुदीने के पत्तों को क्रश कर उन्हें एक कप गर्म पानी में 5 मिनट रहने दें और सोने से पहले इसका सेवन करें.

फायदा

जिनको ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी रहती है.

जिनका पेट हर रात खाना खाने के बाद फूल जाता है.

जिन्हें डिनर के बाद नींद नहीं आती.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)