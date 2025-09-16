क्या आपको पता है लहसुन और शहद को साथ में खाने का सही तरीका, आर्युवेदिक डॉक्टर ने बताया कैसे, कब और कितना है खाना

Right Way to Eat Garlic: क्या आप भी सुबह-सुबह उठते ही थकान, गैस, बदहजमी, कमजोरी जैसी समस्याओं से जूझते हैं? क्या दिन भर सुस्ती बनी रहती है और डाइजेशन ठीक से काम नहीं करता? अगर हां, तो आपके लिए एक बहुत ही आसान, सस्ता और बेहद असरदार उपाय है जिसका सिर्फ एक टुकड़ा सुबह उठते ही अगर आप खा लें तो आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे. खाना एकदम बढ़िया से पचेगा. शुगर और कोलेस्ट्रॉल कम होगी और पेट की चर्बी भी इससे कम होने लगेगी. आपको बता दें कि ये कोई सप्लीमेंट या कोई गोली नहीं है. यह एक सिंपल सा घर का नुस्खा है जो कि आयुर्वेद में सदियों से यूज हो रहा है. डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर शहद और लहसुन से बना हुआ एक जबरदस्त नुस्खा बताया है. जब आप फ्रेश गार्लिक को शहद के अंदर एक हफ्ते तक डालकर रखते हैं, तो यह दोनों चीजें एक ऐसा बहुत ही बढ़िया नुस्खा बनाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए कई सारे हैरान करने वाले फायदे लेकर आता है. आइए जानते हैं गार्लिक और हनी का यह मिक्स किन-किन बीमारियों में फायदा करता है. इसे कैसे बनाया जाता है और इसको कितनी मात्रा में लेना होता है और किन लोगों को इसका सेवन करने से बचना चाहिए.

लहसुन और शहद खाने के फायदे (Garlic With Honey Benefits)

इम्यूनिटी को बूस्ट करता है

लहसुन और शहद दोनों में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं. इनका सेवन करने से शरीर का नैचुरल डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है और सर्दी-जुकाम, बुखार, गले की खराश जैसी समस्याएं दूर रहती हैं. जो लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं, उनके लिए यह एक वरदान है.

डाइजेशन सिस्टम

लहसुन पेट की अग्नि को तेज करता है, जिससे खाना जल्दी पचता है. गैस, ब्लोटिंग और कब्ज जैसी परेशानियां कम होती हैं. शहद एक प्रोबायोटिक की तरह काम करता है, जो आपके पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है. इसका सेवन बेहतर पाचन, हल्का पेट और दिनभर आपको एक्टिव रखने में मदद करता है.

खांसी-जुकाम और कफ

यह नुस्खा नेचुरल एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है. लहसुन सीने की जकड़न और बलगम को बाहर निकालता है, वहीं शहद गले को आराम देता है. जो लोग सिगरेट पीते हैं या जिनका सीना बार-बार भरता है, उनके लिए ये रामबाण है.

दिल को रखे मजबूत

लहसुन को आयुर्वेद में‘हृदय मित्र'कहा गया है. यह कोलेस्ट्रॉल कम करता है, धमनियों की सफाई करता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है. इसका रेगुलर सेवन करने से दिल की बीमारियों का रिस्क घटता है.

एनर्जी बढ़ाए, पेट की चर्बी घटाए

शहद तुरंत एनर्जी देता है और लहसुन ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है. जब आप इसे गर्म पानी के साथ लेंगे, तो यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और बैली फैट घटाने में भी मदद करता है.

कैसे बनाएं यह नुस्खा?

सामग्री

1 लहसुन की गांठ (कलियां छीलकर रखें)

शुद्ध, ऑर्गेनिक शहद

एक कांच का साफ जार

विधि

1. लहसुन की सभी कलियों का छिलका उतारकर धो लें और सुखा लें.

2. इन्हें एक कांच के जार में डालें.

3. ऊपर से इतना शहद डालें कि सारी कलियां पूरी तरह डूब जाएं. शहद की परत लहसुन के ऊपर लगभग 1 उंगली मोटी होनी चाहिए.

4. जार को बंद करके 7 से 10 दिन रूम टेम्परेचर पर रखें.

5. 7 दिन बाद यह नुस्खा सेवन के लिए तैयार है.

कैसे और कब लें?

सुबह खाली पेट 1 से 2 लहसुन की कली चबाकर खाएं. चाहें तो साथ में थोड़ा शहद भी ले सकते हैं. खाने के बाद गुनगुना पानी पिएं.

किसे नहीं खाना चाहिए

1.12 साल से छोटे बच्चों को ना दें.

2. डायबिटिक पेशेंट्स (शहद के कारण इससे परहेज करें)

3. अगर आप ब्लड थिनर दवाइयां (जैसे Aspirin, Warfarin) ले रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

4. जिनको एसिडिटी या हार्टबर्न की शिकायत है, वे पहले बहुत कम मात्रा से शुरुआत करें.

5. कभी भी गीले या गंदे चम्मच से नुस्खा न छुएं, वरना इसमें फंगस या खराबी आ सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)