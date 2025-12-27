ऐश्वर्या राय जैसा हूबहू चेहरा, उस एक्ट्रेस ने दी सलमान खान को जन्मदिन की बधाई, बताया- पहला रील प्यार

सलमान खान ने 1988 में बीवी हो तो ऐसी से एक्टिंग करियर से शुरुआत की थी. लेकिन उनका लीड रोल में डेब्यू 1989 में सूरज बड़जात्या की रोमांटिक फिल्म मैंने प्यार किया से था. उस समय सलमान खान की उम्र 24 साल थी. वहीं 36 साल से वह फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं. अब वह 60 साल के हो गए हैं. इन दशकों में उन्होंने कई एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, जिसमें एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल भी हैं, जिन्हें अक्सर फैंस ऐश्वर्या राय की हमशक्ल कहते हैं. वहीं सलमान खान के बर्थडे पर एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और उन्हें अपना पहला रील हीरो बताया.

एक्ट्रेस स्नेहा उल्लाल ने इंस्टाग्राम पर अपनी 2005 में आई फिल्म लकी नो टाइम फॉर लव के कुछ सीन्स की तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें फिल्म के पोस्टर से लेकर सलमान खान के साथ बीटीएस मोमेंट की फोटो शामिल हैं. उन्होंने पोस्ट के साथ लिखा, आप हमेशा मेरे पहले रील लव रहोगे. आपको शांति और प्रोटेक्शन के साथ बधाई. हैप्पी बर्थडे सलमान खान उर्फ अदि.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि लकी फिल्म को राधिका राव और विजय सपरू ने डायरेक्ट किया था. यह रुस के साथ वॉर में दो प्यार करने वालों की कहानी बताती है. कहानी लकी नाम की लड़की की है, जिसे स्कूल जाते हुए एक रुसी लड़का मॉलेस्ट करता है. लेकिन वह आदित्य (सलमान खान) की कार में छिप जाती है. वहीं जब आतंकवादी हमला होता है तो वह दोनों बचने के लिए एक ग्रेवयार्ड में छिप जाते हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार स्नेहा उल्लाल लव यू लोकतंत्र में 2022 में नजर आई थीं. उन्होंने उल्लासामगा उथ्सहामगा से तेलुगू फिल्मों में डेब्यू किया था, जो कि हिट साबित हुई. वहीं साउथ की कई फिल्मों में वह नजर आ चुकी हैं.