नींद नहीं आती? सिर्फ एक चुटकी यह मसाला बना सकता है आपकी रातों को सुकून भरा, डॉक्टर ने शेयर किया गजब का नुस्खा

Jaldi Neend Lane ke liya Kya Kare: क्या आप भी रात को बेड पर लेटे हुए बस सीलिंग देखते रहते हैं, छत देखते रहते हैं. आंख ही नहीं लगती और फिर मजबूरन या तो अपना फोन उठाकर देखने लगते हैं या फिर नींद की गोली लेनी पड़ती है. लेकिन अगर हम आपसे कहें कि सिर्फ एक चुटकी इस किचन के मसाले की मदद से आपकी नींद सुधर सकती है बिना किसी साइड इफेक्ट्स के तो शायद आप इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे. अगर आप भी नींद के लिए परेशान रहते हैं, हर रात स्ट्रगल करते हैं, तो आज का ये आर्टिकल आपके बेहद काम आ सकता है. डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने एक वीडियो एक ऐसी चीज के बारे में बताया है जिसे अगर आप दूध में मिलाकर लेंगे तो आपको कुछ ही घंटों में बहुत ही बढ़िया स्ट्रेस फ्री नींद आ जाएगी और आप सुबह उठकर बहुत ही फ्रेश फील करेंगे और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के और बिना किसी नींद की गोली को खाए.

आजकल नींद क्यों नहीं आती?

आजकल के स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल में अच्छी नींद लेना एक चैलेंज बन गया है. ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस आजकल इतनी ज्यादा हो गई है कि दिमाग किसी भी टाइम शांत नहीं हो पाता. काम का प्रेशर, फोन की ब्लू लाइट या किसी पर्सनल टेंशन की वजह से आप हर टाइम अपने दिमाग के ऊपर एक एक्स्ट्रा लोड फील करते हैं. आपका दिमाग हर समय एक्टिव रहता है और इससे बॉडी का मेलाटोनिन हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है जो कि नींद लाने के लिए जरूरी है और फिर सिलसिला शुरू होता है गोलियां लेने का. नींद की गोलियां एक तरह से एक ट्रैप है. एक ऐसा जाल है जिसमें एक बार अगर आप फंस गए तो फिर उससे निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है. इनफैक्ट उसके ऊपर आप 100% सारी उम्र के लिए कई बार डिपेंडेंट भी हो जाते हैं.

बेहतर नींद लाने के घरेलू उपाय

बेहतर नींद के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में सुधार करना चाहिए और नेचुरल चीजों को अपनी नींद को लाने के लिए इस्तेमाल करना. कोशिश करना ऐसी चीजों को इस्तेमाल करने की जिससे आपको कोई डिपेंडेंस ना हो, कोई नुकसान ना हो. यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए आज हम आपको एक ऐसी रेमेडी के बारे में बताएंगे जो पूरी तरह से नेचुरल है. आपको कोई ऐसा डिपेंडेंस या कोई साइड इफेक्ट्स इससे नहीं होते हैं. हम बात कर रहे हैं जायफल की जो आमतौर पर हम सभी के किचन में पाया जाता है. आयुर्वेद में जायफल को जडी फल कहते हैं और यह नींद ना आने की समस्या के लिए एक नेचुरल रेमेडी है.

वैज्ञानिक स्टडी क्या कहती है?

जायफल में एक एक्टिव कंपाउंड होता है, माइरोस्टेसिन नाम का. यह मायस्टोसिन दिमाग को शांत करता है और सिरोटोनिन नाम के एक हॉर्मोन को एक्टिवेट करता है. सिरोटोनिन आपकी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन को बनाता है और मेलाटोनिन ही वो हॉर्मोन है जिससे कि आपको नींद का एहसास होता है. आपका दिमाग शांत होता है. एक पायलट स्टडी में 10 लोगों को हर रात डिनर के बाद 2 ग्राम जायफल दिया गया और 15 दिन के अंदर उनकी नींद के ड्यूरेशन 3.5 घंटे से बढ़कर करीब-करीब 7 घंटे का हो गया. इस स्टडी में शामिल लोगों ने बताया कि बिना किसी नशे के या बिना किसी साइड इफेक्ट्स के उन्हें गहरी नींद आने लगी और सबसे बड़ी बात यह थी कि जब उन्होंने जायफल को लेना बंद किया तब भी उनकी नींद कुछ हफ्तों तक ऐसे ही बनी रही. लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जायफल बहुत पावरफुल होता है. इसलिए इसे हमेशा एक चुटकी ही आपको लेना चाहिए. ज्यादा क्वांटिटी अगर आप इसकी लेंगे तो इससे आपको चक्कर आ सकते हैं. हैलुसिनेशन तक हो सकता है और घबराहट या उल्टी भी आ सकती है.

कैसे करें जायफल का सेवन?

जायफल का इस्तेमाल करना बेहद आसान है. बस सोने से 30 मिनट पहले इसका सेवन करें.

सामग्री

1 गिलास गर्म दूध

1 चुटकी (लगभग ¼ चम्मच से भी कम) जायफल पाउडर

स्वाद के लिए थोड़ा सा गुड़ (ऑप्शनल)

तरीका

दूध में जायफल मिलाएं, चाहें तो थोड़ा गुड़ डालें, और धीरे-धीरे सिप करके पी जाएं. फिर मोबाइल, टीवी से दूर रहें और शांत माहौल में लेट जाएं.

किन बातों का रखें ध्यान?

जायफल जितना फायदेमंद है, गलत तरीके से लेने पर उतना ही नुकसान भी कर सकता है. इन बातों का ध्यान रखें:

मात्रा सीमित रखें: सिर्फ एक चुटकी ही लें. ज़्यादा मात्रा में लेने से चक्कर, उल्टी, घबराहट, या *हैलुसिनेशन* (भ्रम) हो सकता है.

किसे नहीं लेना चाहिए:

प्रेग्नेंट महिलाएं.

ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स.

छोटे बच्चे.

जिनको लिवर, किडनी या कोई पुरानी बीमारी हो.

जो नींद की गोलियां या एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हों.

जायफल नींद को बेहतर बना सकता है, लेकिन अगर आपके लाइफस्टाइल में स्ट्रेस, ब्लू लाइट, कैफीन और लेट नाइट स्क्रीन टाइम बना रहेगा, तो असर उतना नहीं दिखेगा. इसीलिए:

सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप बंद करें.

बिस्तर सिर्फ सोने और रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल करें.

हल्की योगा या मेडिटेशन करने की आदत डालें.

