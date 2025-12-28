Easy Technique for Quick Sleep: नींद न आने की समस्या से आजकल कई लोग जूझ रहे हैं. मोबाइल, तनाव और काम की थकान अक्सर हमारी नींद चक्र को प्रभावित करती है. इसकी वजह से सुबह आलस आता है, काम में मन नहीं लगता है, दिनभर स्ट्रेस होता रहता है और कई खतरनाक बीमारियों को बुलावा मिल रहा है. नींद (Easy exercise to sleep fast at home) लाने के लिए लोग तरह-तरह की दवाईयां ले रहे हैं, महंगे-महंगे इलाज (Natural ways to fall asleep without medication) करवा रहे हैं. इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस अदाह शर्मा (Adah Sharma) ने अपने इंस्टाग्राम पेज adah_ki_adah पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने एक आसान और असरदार तरीका (How to fall asleep quickly using Adah Sharma trick) बताया है, जिससे लोग जल्दी नींद पा सकते हैं.

नींद लाने का आसान तरीका (Easy way to fall asleep)

अदाह शर्मा के वीडियो में बताया गया तरीका बिलकुल सिंपल है और इसे घर बैठे किसी भी समय किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि इस तकनीक को आजमाने से पहले फोन को साइलेंट या फ्लाइट मोड में रख दें, ताकि किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो. फिर, अपने तकिए पर आराम से लेट जाएं और आंखें बंद करें. इसके बाद आंखों की एक आसान एक्सरसाइज करें. इससे झटपट नींद आ जाएगी.

नींद लाने वाली एक्सरसाइज क्या है (Sleep Exercises)

1. अदाह शर्मा बताती हैं कि सबसे पहले अपनी आंखों को लेफ्ट, फिर सेंटर, फिर राइट और फिर सेंटर में ले जाएं.

2. अब आंखों को अप, फिर सेंटर, डाउन और फिर सेंटर में ले जाएं.

3. नाक पर ध्यान दें और फिर आंखों को क्लॉकवाइज घुमाएं.

4. इसके बाद आंखों को एंटी-क्लॉकवाइज घुमाएं.

5. दो-तीन बार इस प्रक्रिया को दोहराएं, नींद तुरंत आ जाएगी.

क्यों काम करती है यह तकनीक (Why sleep technique works)

अदाह शर्मा के मुताबिक, कुछ लोगों को तुरंत नींद आ सकती है, जबकि कुछ को इसे ज्यादा बार दोहराने की जरूरत पड़ सकती है. इस तकनीक के पीछे सिंपल मनोवैज्ञानिक और शारीरिक सिद्धांत हैं. आंखों और नाक के मूवमेंट पर ध्यान देने से माइंड फोकस होता है और बाकी तनाव और विचार पीछे हट जाते हैं. यह तकनीक मेडिटेशन और रिलैक्सेशन जैसी एक्टिविटीज को सक्रिय करती है, जिससे दिमाग और शरीर दोनों शांत हो जाते हैं. नींद से जुड़ी समस्याओं में सबसे बड़ा कारण है तनाव और नींद का अनियमित पैटर्न और इस एक्सरसाइज से माइंड को नींद के लिए तैयार किया जा सकता है.

इसे रोजाना कैसे करें (How to do this sleep exercise daily)

रात में सोने से 10-15 मिनट पहले इस तकनीक को करें.

दिनभर फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से थोड़ी दूरी बनाकर रखें.

ध्यान रखें कि कमरे में हल्की रोशनी और शांत वातावरण हो.

रोजाना अभ्यास करने से नींद जल्दी आने लगेगी और दिनभर की थकान भी कम होगी.

नींद सुधारने के अन्य तरीके (Other ways to improve sleep)

1. फोन और लैपटॉप सोने से कम से कम 30 मिनट पहले बंद करें.

2. हल्की म्यूजिक या व्हाइट नॉइज सुन सकते हैं.

3. सोने का समय रोजाना समान रखें.

4. कैफीन और हैवी खाना सोने से पहले न लें.

5. गहरी सांसें लें और

धीरे-धीरे एक्सरसाइज करें.