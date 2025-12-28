Saffron Farming at Home: केसर एक पावरफुल मसाला है. आयुर्वेद में इसे बेहद फायदेमंद और गुणकारी बताया गया है. इसकी खेती काफी मुश्किल होती है, उतना ही मुश्किल इसके फूलों से केसर को निकालना होता है. यही कारण है कि केसर काफी महंगे होते हैं. दुनिया के 90% केसर की पैदावार अकेले ईरान करता है, लेकिन कश्मीर का केसर सबसे सबसे अच्छा माना जाता है. इसके अलावा अफगानिस्तान, स्पेन, मोरक्को, ग्रीस और इटली जैसे देशों में भी इसकी खेती (Saffron Farming in World) होती है. कश्मीरी में 1 किलो केसर 5-6 लाख रुपए (Saffron Price in India) की बिकती है. इसी वजह से जब भी इसका नाम आता है तो सबसे पहले कीमत और शुद्धता का सवाल उठता है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो में घर पर केसर उगाने (How to grow saffron at home step by step) का दावा किया जा रहा है. इंस्टाग्राम पेज myplantsmygarden पर रानी अंशू (Rani Anshu) नाम की यूजर दावा कर रही हैं कि उन्होंने घर पर ही केसर उगाया है. वीडियो में इसका काफी सिंपल तरीका बताया है.

केसर क्या होता है (What is Saffron)

केसर असल में एक फूल (Saffron Crocus) के अंदर निकलने वाले पतले धागे होते हैं. यही धागे सूखकर केसर बनते हैं. यह ठंडी जलवायु में अच्छा उगता है. इसकी खेती भारत में कश्मीर और कुछ खास इलाकों में होती है. यही वजह है कि केसर इतना महंगा होता है.

घर पर केसर उगाने के लिए क्या चाहिए (What is needed to grow saffron at home)

वीडियो के अनुसार, घर में केसर उगाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है. इसके लिए केसर के पल्प, गमला या ट्रे, हल्की और भुरभुरी मिट्टी, खुली लेकिन छायादार जगह चाहिए. रानी अंशू के मुताबिक, सबसे जरूरी चीज अच्छी मिट्टी और सही जगह है.

घर पर केसर उगाने का तरीका (How to grow saffron at home)

1. वीडियो के अनुसार, सबसे पहले आपको केसर के अच्छे और हेल्दी बल्ब मंगवाने होंगे. ये ऑनलाइन नर्सरी या गार्डन स्टोर पर मिल जाते हैं. ध्यान रखें कि बल्ब सूखे, सख्त और खराब न हों.

2. मिट्टी का सही होना सबसे जरूरी है, मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा बना लें, उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि केसर को ज्यादा नमी पसंद नहीं होती है.

3. गमले में पल्पल लगाएं. इसका नुकीला हिस्सा ऊपर की ओर रखें.. एक बल्ब से दूसरे के बीच थोड़ी दूरी रखें.

4. रानी अंशू के अनुसार, जब तक पौधे में स्प्राउट (अंकुर) न आ जाए, तब तक गमले को छाया में लेकिन खुले स्थान पर रखें. बहुत तेज धूप से बचाएं

5. केसर के पल्प को चूहे और बंदर खराब कर सकते हैं, इसलिए गमले को जाली से ढक दें या किसी ऐसी जगह रखें, जहां ये न पहुंच सकें.

कितने दिन में केसर उगता है (How many days does saffron take to grow)

वीडियो में रानी अंशू बताती हैं कि अगर सब कुछ सही रहा, तो केसर बहुत जल्द उग आता है. कुछ हफ्तों में पौधा तैयार हो जाता है. इसके फूल के अंदर केसर के धागे मिलते हैं. खास बात यह है कि ये बल्ब मल्टीप्लाई होते रहते हैं, यानी अगली बार और ज्यादा पौधे मिल सकते हैं.