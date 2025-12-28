Winter Bath Skin Health: अगर ठंड में आप भी रोज-रोज नहाने में आनाकानी करते हैं. इसे लेकर रोज घर में डांट पड़ती है, तो अब खुश हो जाइए, क्योंकि नया रिसर्च कहता है कि सर्दियों में हर दिन नहाने की कोई जरूरत नहीं है. यह फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. दरअसल, इस मौसम में रोज नहाना सिर्फ आदत (Winter skin care routine bathing habits) नहीं, बल्कि कई बार आपकी स्किन (Winter shower frequency for skin protection) और हेल्थ के लिए हानिकारक भी हो सकता है. फैटलॉस कोच हर्षित राज ने अपने इंस्टाग्राम पेज imharshit.23 पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें 'फैमिली मैन-3' की स्टार कास्ट एक्टर मनोज वाजपेयी, जयदीप अहलावत और प्रियामणि मजेदार अंदाज में इस पर बात कर रहे हैं. आइए जानते हैं ये तीनों किस रिसर्च की बात कर रहे हैं और डेली क्यों नहीं नहाना (benefits of not bathing daily in winter) चाहिए.

क्या रोज नहीं नहाना चाहिए (Shouldn't you take a bath every day)

इंस्टाग्राम पर शेयर एक वीडियो में एक्टर मनोज वाजपेयी कहते हैं, 'नया रिसर्च आया है कि रोज नहीं नहाना चाहिए.' इसके बाद प्रियामणि भी कहती हैं, 'आपको रोज बाथ लेने की जरूरत नहीं है, तीन दिन में एक बार नहाना काफी है।' रोज-रोज नहाने से शरीर को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, इसलिए हर दिन नहाने की आदत से बचना चाहिए.

क्यों सर्दियों में रोज नहाना नुकसानदेह हो सकता है? (Why bathing every day harmful)

हाल ही में आई डर्मेटॉलॉजी की एक स्टडी के अनुसार, सर्दियों में रोज नहीं नहाने से आपकी लाइफपैन 34% तक बढ़ सकती है. सर्दियों में जब आप रोज शॉवर लेते हैं, तो आपकी स्किन का नेचुरल प्रोटेक्टिव ऑयल लेयर स्ट्रिप हो जाता है. यह ऑयल लेयर ही आपकी त्वचा को सूखापन, बैक्टीरिया, इंफेक्शन और एक्ने जैसी समस्याओं से बचाती है. इसलिए रिसर्च कहती है कि सर्दियों में रोज नहाना जरूरी नहीं है. हफ्ते में 2-3 बार शॉवर लेना काफी होता है.

रोज नहाने के नुकसान (Disadvantages of bathing daily)

1. रोजाना नहाने से स्किन ड्राई हो सकती है और ठंडी हवा और गर्म पानी की वजह से स्किन के नेचुरल ऑयल खत्म हो जाते हैं.

2. प्रोटेक्टिव ऑयल लेयर ना होने पर स्किन सेंसेटिव हो जाती है. इंफेक्शन और बैक्टीरिया का खतरा बढ़ सकता है.

3. एजिंग जल्दी दिख सकती है. नेचुरल ऑयल खत्म होने से स्किन पर झुर्रियां और ड्रायनेस जल्दी आती है.

रोज नहाने की बजाय क्या करें (What to do instead of bathing)

1. रोज नहाने की बजाय, स्किन को मॉइश्चराइजर से हाइड्रेट करें. खासकर हाथ, पैर और फेस पर इसे जरूर लगाएं.

2. स्किन पर रोजाना डस्ट और पसीना जमा होता है, इसलिए हाथ और फेस रोज धोएं, बाकी शरीर पर हफ्ते में 2-3 बार शॉवर काफी है.

3. ठंड में गर्म पानी जरूरी है, लेकिन ज्यादा गर्म या लंबे समय तक शॉवर लेना भी स्किन को ड्राई कर सकता है.

4. रोज नहाने की बजाय, कपड़े साफ रखें और अंडरगार्मेंट्स हर दिन बदलें.

5. अगर आप रोज जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो वर्कआउट के बाद हल्का शॉवर जरूर लें.