पेट में हो रही गुड-गुड? इन 4 फूड को जल्दी से बना लें अपना साथी

Foods For Gut Health: आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जिनको अपने रूटीन का हिस्सा बनाकर आप पाचन को बेहतर रख सकते हैं. 

Which food is best for gut health?

Foods For Gut Health: गलत खान-पान, पानी की कमी, तनाव और ज्यादा मसालों वाला खाना के कारण पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे दस्त, उल्टी, गैस, अपच या पेट दर्द होना आम है. अगर आप भी अक्सर पेट से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, तो अपने खाने-पीने की आदतों में बदलाव जरूर करें, क्योंकि सही आहार न केवल पेट को आराम देता है, बल्कि जल्द रिकवरी में भी मदद कर सकता है. आज हम आपको कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जिनको अपने रूटीन का हिस्सा बनाकर आप पाचन को बेहतर रख सकते हैं.

Pet Ko Theek Kaise Karen | पेट को हमेशा स्वस्थ कैसे रखें?

केला: केले में पेक्टिन नामक एक प्रकार का फाइबर पाया जाता है, जो दस्त जैसी समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है. यह न सिर्फ पचाने में आसान होता है, बल्कि शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने में भी मदद कर सकता है. इसलिए ऐसा माना जाता है पेट खराब होने पर केला एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. 

दही: दही में पाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में फायदेमंद साबित हो सकते हैं. दही पेट को ठंड रखता है और पेट से जुड़ी दिक्कतों को दूर कर सकता है. नियमित रूप से इसका सेवन पाचन क्रिया के लिए बेहतर हो सकता है.

नारियल पानी: नारियल पानी का सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए जाना जाता है और उन्हीं में से एक दिक्कत है डिहाइड्रेशन. दस्त और उल्टी के दौरान डिहाइड्रेशन की समस्या होना आम है. नियमित रूप से नारियल पानी का सेवन शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स की भरपाई कर सकता है. बता दें यह एक नेचुरल और हल्का पेय है जो पाचन को भी सुधारता है.

सूप: सादा और कम मसाले वाला सूप, जैसे मिक्स वेजिटेबल या मूंग दाल का सूप न सिर्फ शरीर को जरूरी पोषण देते हैं, बल्कि पचने में भी आसान होते हैं. पेट से जुड़ी दिक्कतों में बिना मसाले वाले सूप का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

