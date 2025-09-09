पेट खराब होने पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? जानिए तुरंत आराम दिलाने में क्या करेगा मदद

Home Remedies For Stomach Infection: पेट खराब होना एक आम समस्या है, जो किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती है. कभी ज़्यादा तला-भुना खाने से, कभी गंदा पानी पीने से, तो कभी तेज़ मिर्च-मसाले या संक्रमण के कारण पेट गड़बड़ हो जाता है. इसके लक्षणों में दर्द, मरोड़, दस्त, गैस और उल्टी जैसे तकलीफ़देह अनुभव शामिल होते हैं. ऐसे समय में सही खानपान बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही तय करता है कि आप जल्दी ठीक होंगे या नहीं. जब पेट ठीक से काम नहीं कर रहा होता, तो ज़रूरत होती है ऐसे खाने की जो हल्का हो और जिसे शरीर आसानी से पचा सके. आइए जानते हैं कि ऐसे समय में कौन से खाद्य पदार्थ आपके लिए फायदेमंद होते हैं और किन चीज़ों से दूरी बनाना बेहतर रहता है.

क्या खाएं जब पेट खराब हो? (Home Remedies For Stomach Infection)

ये भी पढ़ें: 1 महीने तक सुबह खाली पेट भीगी किशमिश खाने से क्या होता है?

1. केला

केला हल्का होता है और आसानी से पच जाता है. इसमें मौजूद पोटैशियम शरीर को ऊर्जा देता है और दस्त के बाद खोए हुए मिनरल्स की भरपाई करता है.

2. सादा चावल

बिना मसाले और तेल के उबले हुए चावल पेट के लिए काफी आरामदायक होते हैं. ये फाइबर में कम होते हैं, जिससे दस्त या मरोड़ में राहत मिलती है.

3. टोस्ट या ब्रेड

सादा टोस्ट, खासकर ब्राउन ब्रेड का, बिना मक्खन या जैम के सेवन किया जाए तो ये भी पेट को सुकून देता है.

4. उबली हुई सब्जियां

गाजर, लौकी या आलू जैसी सब्जियां उबालकर खाने से पोषण भी मिलता है और पेट पर ज़्यादा दबाव भी नहीं पड़ता.

5. दही या प्रोबायोटिक युक्त खाद्य पदार्थ

दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया पाचन तंत्र को संतुलित करते हैं और संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं.

6. सूप या चिकन शोरबा

बिना मसाले वाला सूप न सिर्फ ऊर्जा देता है बल्कि शरीर में पानी की कमी भी पूरी करता है.

7. अदरक और पुदीना चाय

अदरक गैस और उल्टी में राहत देता है, वहीं पुदीना या कैमोमाइल चाय पेट की जलन और सूजन को कम कर सकती है.

8. पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स

शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखना बेहद जरूरी है. नारियल पानी या ओआरएस का सेवन भी फायदेमंद रहता है.

किन चीज़ों से बचना चाहिए?

ये भी पढ़ें: डायबिटीज-कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ने में मददगार हैं छोटे बीज, जान लें सेवन का सही तरीका

1. तला-भुना खाना

पकौड़े, पराठे या अन्य तले हुए खाद्य पदार्थ पाचन को और बिगाड़ सकते हैं.

2. मसालेदार और प्रोसेस्ड चीज़ें

चिप्स, नूडल्स या डिब्बाबंद खाने से परहेज़ करें, ये पेट में जलन पैदा कर सकते हैं.

3. कैफीन और शराब

चाय, कॉफी या शराब जैसी चीज़ें पेट को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं.

4. भारी डेयरी उत्पाद

पनीर, मलाई या चीज़ जैसे चीज़ें दस्त को और बढ़ा सकती हैं. केवल दही और छाछ लेना सुरक्षित होता है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)