विज्ञापन
विशेष लिंक

इस फल का पत्ता जड़ से खत्म कर सकता है पेट के रोग, पाचन की शिकायत वालों के लिए वरदान से कम नहीं

Papaya Leaf Water Benefits: पपीते के पत्तों का पानी एक सस्ता, सरल और प्राकृतिक उपाय है जो पेट की कई समस्याओं को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है. अगर आप लंबे समय से पेट की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो यह घरेलू नुस्खा आपके लिए वरदान साबित हो सकता है.

Read Time: 4 mins
Share
इस फल का पत्ता जड़ से खत्म कर सकता है पेट के रोग, पाचन की शिकायत वालों के लिए वरदान से कम नहीं
Papaya Leaf Water Benefits: पपीता के पत्तों का पानी पीने के फायदे.

Papaya Leaf Water Benefits: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पेट से जुड़ी समस्याएं आम हो गई हैं गैस, कब्ज, एसिडिटी, अपच और पेट दर्द जैसे रोग अब हर घर की कहानी बन चुके हैं. लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन कई बार ये समस्याएं बार-बार लौट आती हैं. ऐसे में अगर कोई प्राकृतिक उपाय मिल जाए, तो क्या बात हो. एक ऐसा ही चमत्कारी उपाय है पपीते के पत्तों का पानी. जी हां, जिस पपीते को हम फल के रूप में खाते हैं, उसके पत्ते भी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. खासकर पेट से जुड़ी बीमारियों में यह एक रामबाण की तरह काम करता है. अगर आप इसके फायदे जान लेंगे, तो यकीन मानिए आज से ही इसका सेवन शुरू कर देंगे.

ये भी पढ़ें: चेहरे पर हो गए हैं दाग-धब्‍बे, झाइयां, क‍िचन में रखी ये चीज है ब्रह्मास्त्र, निखारेगी रंगत

पपीते के पत्तों का पानी क्या है? - (What is Papaya Leaf Water?)

पपीते के पत्तों को उबालकर जो पानी तैयार होता है, उसे पपीते के पत्तों का अर्क या जूस कहा जाता है. यह स्वाद में थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन इसके फायदे इतने जबरदस्त हैं कि स्वाद की चिंता करना बेकार है.

पेट के रोगों में कैसे मदद करता है पपीता के पत्तों का पानी? - (How Does Papaya Leaf Water Help in Stomach Diseases?)

1. कब्ज और गैस से राहत

पपीता फल ही नहीं बल्कि इसके पत्ते भी कमाल के फायदे देते हैं. पपीते के पत्तों में एंजाइम्स होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाते हैं. यह आंतों की सफाई करता है और गैस को बाहर निकालने में मदद करता है.

ये भी पढ़ें: वजन घटाने के लिए रात में क्या खाएं और क्या नहीं? जानिए पूरा डाइट प्लान, कब, कितना खाएं

2. एसिडिटी और अपच में फायदेमंद

पपीता के पत्ते का पानी पेट में एसिडिटी और अपच की समस्या को दूर करने में मददगार हैं. यह पेट में एसिड का संतुलन बनाए रखता है. खाने के बाद भारीपन और जलन को कम करता है.

3. लिवर को करता है डिटॉक्स

अगर आप रेगुलर पपीते का पत्तों का पानी पीते हैं तो ये लिवर को साफ करता है और उसकी फंक्शनिंग को भी बढ़ाता है. यह फैटी लिवर जैसी समस्याओं में भी सहायक है.

4. डेंगू में प्लेटलेट्स बढ़ाने में मददगार

अगर आप पपीता के पत्तों का पानी डेंगू में पीते हैं तो ये रिकवरी में मदद कर सकता है. यह पानी डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है. हालांकि इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करें.

ये भी पढ़ें: क्या आप जानते हैं घी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 99% लोगों को नहीं पता| Ghee Recipe

5. इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है

पपीता के पत्तों का पानी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद कर सकता है. पेट ठीक रहेगा तो शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा. यह शरीर को अंदर से साफ करता है और सइंफेक्शन से लड़ने में मदद करता है.

कैसे बनाएं पपीते के पत्तों का पानी?

  • 4–5 ताजे पपीते के पत्ते लें और अच्छे से धो लें.
  • इन्हें छोटे टुकड़ों में काटकर 1 लीटर पानी में उबालें.
  • जब पानी आधा रह जाए, तो छान लें और ठंडा करके पी लें.
  • रोजाना सुबह खाली पेट 50–100 ml तक सेवन करें.

इन बातों का ध्यान रखें

गर्भवती महिलाएं या कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति डॉक्टर से सलाह लेकर ही इसका सेवन करें. ज्यादा मात्रा में सेवन करने से उल्टी या दस्त हो सकते हैं.

मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Papaya Leaf Water Benefits, Papita Ke Patte Ka Pani, Home Remedy For Stomach Problems, Homemade Papaya Leaf Juice Recipe
Get App for Better Experience
Install Now