What Are The Benefits Of Black Carrots: इसमें एंथोसायनिन, फाइबर, विटामिन ए, सी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण मौजूद हैं जो सर्दियों के मौसम में होने वाली स्किन से जुड़ी समस्याओं को दूर रखने में मदद कर सकती है. तो चलिए जानते हैं काली गाजर के क्या फायदे हैं और इसका किस तरह से उपयोग किया जा सकता है?

चेहरे पर हो गए हैं दाग-धब्‍बे, झाइयां, क‍िचन में रखी ये चीज है ब्रह्मास्त्र, निखारेगी रंगत
Black Carrot Benefits

What Are The Benefits Of Black Carrots: सर्दियां आते ही गाजर की सब्जी, गाजर का हलवा और तरह-तरह की गाजर से बनी चीजों का लुफ़त उठाया जाता है. लाल गाजर का सेवन तो सभी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? मार्केट में ऐसी गाजर भी मिलती है जो सेहत के साथ स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है. हम बात कर रहे हैं काली गाजर की. इसमें एंथोसायनिन, फाइबर, विटामिन ए, सी और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण मौजूद हैं जो सर्दियों के मौसम में होने वाली स्किन से जुड़ी समस्याओं को दूर रखने में मदद कर सकती है. तो चलिए जानते हैं काली गाजर के क्या फायदे हैं और इसका किस तरह से उपयोग किया जा सकता है?

क्या काली गाजर त्वचा के लिए अच्छी होती है?

ग्लोइंग स्किन: काली गाजर में एंथोसायनिन और विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है जो त्वचा को अंदर से साफ रखकर स्किन को चमकदार बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन अब सवाल यह कि की इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए? आप चाहें तो इसका जूस बनाकर पी सकते हैं या इसका फैस पैक बनाकर चेहरे पर लगा सकते हैं. 

झाइयां: गलत खान-पान के कारण आज के समय में स्किन से जुड़ी समस्याएं जैसे झाइयां और झुर्रियां आम बन गई है. अगर आप इन दिक्कतों से जूझ रहे हैं तो काली गाजर आपकी मदद कर सकती है. इसमें मौजूद एंटी-एजिंग गुण फ्री रैडिकल्स से लड़कर त्वचा को ठीक रखने में मदद कर सकते हैं.

ड्राई स्किन: सर्दियों के मौसम में ड्राई स्किन की समस्या कई लोगों में देखी जाती है. इससे छुटकारा पाने के लिए काली गाजर लाभदायक साबित हो सकती है. इसमें मौजूद विटामिन ए और पानी की मात्रा त्वचा को अंदर से हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकती है. नियमित रूप से इसका सेवन आपकी इस स्किन की समस्या से राहत दिला सकता है.

टैनिंग: काली गाजर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और बीटा कैरोटीन स्किन को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में मदद कर सकते हैं. सनबर्न की समस्या में भी राहत पाने के लिए इस गाजर का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. आप चाहें, तो इसका जूस बनाकर पी सकते हैं या इसका रस चेहरे पर लगाकर फैस टैनिंग से राहत पा सकते हैं. 

