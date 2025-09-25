विज्ञापन
वजन घटाने के लिए रात में क्या खाएं और क्या नहीं? जानिए पूरा डाइट प्लान, कब, कितना खाएं

What to Eat at Night To Lose Weight: वजन घटाने के लिए रात का खाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है. अगर आप सही चीजें खाते हैं और गलत चीजों से बचते हैं, तो बिना भूखे रहे भी वजन कम किया जा सकता है.

Night Diet Plan For Weight Loss: अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिर्फ दिन में हेल्दी खाना काफी नहीं है, रात का खाना सबसे ज्यादा असर डालता है. कई लोग दिनभर डाइट फॉलो करते हैं लेकिन रात में भारी खाना खाकर सारी मेहनत बेकार कर देते हैं. डॉक्टरों के अनुसार, रात का खाना हल्का, पचने में आसान और पोषण से भरपूर होना चाहिए ताकि शरीर सोते समय फैट बर्न कर सके और पाचन तंत्र पर दबाव न पड़े. तो चलिए जानते हैं कि रात में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ताकि वजन घटे और पेट की चर्बी भी कम हो.

वेट लॉस के लिए रात में क्या खाएं? हेल्दी ऑप्शन्स

1. सूप और सलाद का कॉम्बिनेशन

अगर आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सब्जियों का हल्का सूप (जैसे लौकी, टमाटर, पालक) खीरा, गाजर, टमाटर, बीट से बना सलाद फाइबर से भरपूर, पेट भरा रहता है और कैलोरी कम होती है.

2. दाल या मूंग की खिचड़ी

जो लोग जल्दी वजन कम करना चाहते हैं वे रात के खाने में कम मसाले और घी में बनी खिचड़ी ले सकते हैं. पचने में आसान, प्रोटीन से भरपूर और नींद में मददगार.

3. सिंपल रोटी-सब्जी कॉम्बो

1–2 मल्टीग्रेन रोटी और उबली या भुनी हुई सब्जी पेट पर हल्का असर डालती है, लेकिन पोषण पूरा देती है. इसलिए आप रात के खाने में इस कॉम्बों को ट्राई कर सकते हैं.

4. दही या छाछ

1 कटोरी दही या 1 गिलास छाछ का सेवन भी आपके पाचन तंत्र को सुधारता है और पेट को ठंडक प्रदान करता है. वेट लॉस डाइट में इसे जरूर शामिल करें.

5. सोने से पहले गुनगुना पानी या हर्बल टी

अगर आप रात में कोई हर्बल टी या ग्रीन टी लेते हैं, तो ये शरीर को डिटॉक्स करती है और इससे नींद अच्छी आती है. इसे अपने रूटीन में शामिल करें.

वेट लॉस के लिए रात में क्या नहीं खाना चाहिए?

  • आपको बिल्कुल भी तला-भुना नहीं खाना चाहिए. जैसे पूड़ी, पराठा, फ्राइड स्नैक्स पचने में भारी, नींद खराब और वजन बढ़ाने वाले हैं.
  • चीनी और मैदा से बनी चीजें भी आपको डाइट में शामिल नहीं करनी हैं. जैसे मिठाई, बिस्किट, ब्रेड, ब्लड शुगर बढ़ाता है और फैट जमा करता है.
  • पैकेज्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन भी न करें. जैसे चिप्स, नमकीन, सोडा, शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म धीमा करता है.

4. बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स या नट्स

थोड़ी मात्रा में ठीक हैं, लेकिन ज्यादा खाने से कैलोरी बढ़ती है. इसलिए सीमित मात्रा में ड्राई फूड्स आपके वेट लॉस में मदद कर सकते हैं.

5. लेट नाइट स्नैकिंग

रात 8 बजे के बाद खाना न खाएं, इससे पाचन धीमा होता है. अगर आप वेट लॉस डाइट पर हैं तो रात को 8 बजे से पहले रात का खाना खा लें.

  • 7:00 PM - 1 कटोरी सब्जी और 1 रोटी
  • 7:30 PM - 1 गिलास छाछ या सूप
  • 8:00 PM - 1 गिलास गुनगुना पानी
  • सोने से पहले - 10 मिनट वॉक या स्ट्रेचिंग

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

