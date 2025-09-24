क्या आप जानते हैं घी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 99% लोगों को नहीं पता| Ghee Recipe

Ghee Benefits In Hindi: घी और मक्खन भारतीय घरों में इस्तेमाल होने वाली सबसे आम चीजों में से एक हैं. घी को चपाती, दाल आदि में भी डालकर खाया जाता है. इतना ही नहीं इससे कई तरह की रेसिपीज भी बनाई जा सकती है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जिसे हम रोजाना अपनी डाइट में शामिल करते हैं उसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है. जी हां मक्खन को बटर तो घी को क्या कहते हैं. अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. आपको बता दें कि घी को अंग्रेजी में (Clarified Butter) के नाम से जाना जाता है. घी का सेवन सेहत के लिए कमाल माना जाता है. क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ओमेगा-3 फैटी एसिड, ओमेगा-6 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं.

घी को कैसे करें डाइट में शामिल- (How To Consume Ghee)

1. रोटी या पराठे: घी को रोटी या पराठे पर लगाकर खा सकते हैं.

2. सब्जियों में घी: कुछ सब्जियों में घी डालकर खाने से स्वाद बढ़ता है.

3. दाल में घी: दाल में घी की बूंदें डालने से स्वाद बढ़ता है.

4. घी का हलवा: घी का उपयोग हलवा बनाने में भी किया जा सकता है.

5. लड्डूः घी का इस्तेमाल लड्डू बनाने में भी किया जा सकता है.

कैसे बनाएं घी के लड्डू- (How To Make Ghee Laddu)

सामग्री-

आटा (गेहूं का आटा या बेसन)

घी

चीनी

इलायची पाउडर (वैकल्पिक)

विधि-

घी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में घी गरम करें. गरम घी में आटा डालकर धीमी आंच पर भूनें जब तक कि आटा सुनहरा और खुशबूदार न हो जाए. आंच से उतारकर ठंडा होने दें. ठंडे मिश्रण में चीनी और इलायची पाउडर मिलाएं. मिश्रण को हाथों से दबाकर लड्डू बनाएं. घी के लड्डू तैयार हैं.

घी खाने के फायदे- (Ghee Khane Ke Fayde)

घी पाचन तंत्र को मजबूत करने और आंतों के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसे आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. इतना ही नहीं इसके सेवन से शरीर की कमजोरी को दूर करने में भी मदद मिल सकती है. अगर आप वजन को बढ़ाना चाहते हैं तो घी को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)