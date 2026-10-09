आटे में गूंथ दें ये एक हरी चीज, फिर बनाएं हेल्दी सॉफ्ट हरा-भरा पराठा, उंगलिया चाटते रह जाएंगे खाने वाले

मौसम में बदलाव होते ही खाने-पीने की मज़ेदार चीज़ों की लिस्ट लंबी हो जाती है. इस मौसम में हरी सब्जियां बाजार में इतनी बढ़िया मिलती हैं कि दिल खुश हो जाता है. पालक भी उन्हीं में से एक है, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है. वैसे तो बच्चे अक्सर हरी सब्जियां खाने से कतराते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें पालक पराठा बनाकर खिलाएंगे, तो वे उंगलियां चाटते रह जाएंगे. यह पराठा न सिर्फ खाने में बहुत टेस्टी होता है, बल्कि इसे बनाना भी बेहद आसान है. आइए जानते हैं घर पर झटपट पालक पराठा बनाने की आसान रेसिपी.

​कैसे बनाएं पालक पराठा-

सामग्री-

​​पालक: 1 कप

​गेहूं का आटा: 2 कप )

​अदरक-लहसुन का पेस्ट: 1 छोटा चम्मच

​हरी मिर्च: 1-2 बारीक कटी हुई

​अजवाइन: आधा छोटा चम्मच

​लाल मिर्च पाउडर: आधा छोटा चम्मच

​हल्दी पाउडर: एक चौथाई चम्मच

​धनिया पाउडर: 1 छोटा चम्मच

​नमक: स्वाद के अनुसार

​तेल या घी: पराठे सेंकने के लिए

​पानी: आटा गूंथने के लिए

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विधि-

सबसे पहले पालक के पत्तों को साफ पानी से 2-3 बार धो लें ताकि सारी धूल-मिट्टी निकल जाए. इसके बाद पालक को बिल्कुल बारीक काट लें. अगर आप चाहें तो पालक को हल्का सा उबालकर मिक्सी में पीसकर प्यूरी भी बना सकती हैं, लेकिन कटे हुए पालक से पराठे में जो क्रंच आता है, उसका मज़ा ही अलग है. अब एक बड़ा बर्तन लें. इसमें 2 कप गेहूं का आटा डालें. इसके बाद इसमें कटा हुआ पालक, बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर और नमक मिला लें. साथ ही इसमें एक छोटा चम्मच तेल या घी भी डाल दें, जिससे पराठे अंदर से बहुत नरम बनेंगे. सभी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह मिला लें ताकि मसाले पूरे आटे में एक जैसे फैल जाएं. अब थोड़ा-थोड़ा गुनगुना पानी डालते हुए बिल्कुल वैसे ही आटा गूंथ लें जैसे हम रोज़ रोटी के लिए गूंथते हैं. ध्यान रहे कि आटा न तो बहुत ज़्यादा सख्त हो और न ही बहुत ढीला. आटा गूंथने के बाद उसे 10 मिनट के लिए ढककर एक तरफ रख दें ताकि वह सेट हो जाए. 10 मिनट बाद आटे की छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें. एक लोई को सूखे आटे में लपेटकर चकले पर रखें और बेलन की मदद से गोल या तिकोना पराठा बेल लें. आप चाहें तो इसे गोल पराठे की तरह बेल सकती हैं या फिर घी लगाकर परतदार तिकोना पराठा भी बना सकती हैं. अब गैस पर तवा गर्म करें. बेला हुआ पराठा तवे पर डालें. जब एक तरफ से हल्का सिक जाए तो उसे पलट दें. इसके बाद पराठे पर चारों तरफ अच्छे से घी या तेल लगाएं. दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक मध्यम आंच पर सेंक लें. आपका गरमा-गरम और हेल्दी हरा-भरा पालक पराठा तैयार है. इसे आप चटनी, दही या अचार के साथ सर्व कर सकते हैं.

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