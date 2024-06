एक बार फिर से वंदे भारत ट्रेन के खाने में मिला मरा हुआ कॉकरोच, रेलवे ने दिया ये रिएक्शन

वंदे भारत ने एक बार फिर अपने पैसेंजर्स को सर्व किए जा रहे खाने की क्वालिटी को लेकर इंटरनेट का ध्यान खींचा है. एक एक्स यूजर के रिश्तेदार भोपाल से आगरा की जर्नी कर रहे थे, उन्होंने एक्सप्रेस ट्रेन में सर्व किए गए खाने की एक फोटो शेयर की. इसमें दाल में एक मरा हुआ कॉकरोच दिखाया गया है. पोस्ट को शेयर करते हुए, विदित वार्ष्णेय ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्रालय और IRCTC के ऑफिशियल एक्स पेजों को भी टैग किया, जिसमें उन पर "सख्त कार्रवाई करने" की बात कही. फोटो से जुड़े नोट में लिखा था, "आज 18-06-24 को मेरे चाचा और चाची वंदे भारत में भोपाल से आगरा की यात्रा कर रहे थे. उन्हें @IRCTCofficial से उनके खाने में 'कॉकरोच' मिला. कृपया वेंडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें और सुनिश्चित करें कि ऐसा दोबारा न हो.

यहां देखें पोस्ट:

Today on 18-06-24 my Uncle and Aunt were travelling from Bhopal to Agra in Vande Bharat.

They got "COCKROACH" in their food from @IRCTCofficial. Please take strict action against the vendor and make sure this would not happen again @RailMinIndia @ AshwiniVaishnaw @RailwaySe pic.twitter.com/Gicaw99I17 — Vidit Varshney (@ViditVarshney1) June 18, 2024

IRCTC के ऑफिशियल पेज ने कमेंट सेक्शन में पोस्ट को तुरंत रिएक्ट किया. IRCTC ने दावा किया कि जिम्मेदार विक्रेता को गंभीर दंड के साथ सजा दी जाएगी. उन्होंने कहा, "सर, हम आपकी जर्नी में हुए इस अनुभव के लिए क्षमा चाहते हैं. मामले को गंभीरता से देखा गया है और संबंधित सेवा प्रदाता पर उचित जुर्माना लगाया गया है. हमने उत्पादन और रसद निगरानी भी तेज कर दी है."

Sir, We apologize for the travel experience you had.The matter has been viewed seriously and suitable penalty has been imposed on concerned service provider. We have also intensified the production and logistics monitoring. — IRCTC (@IRCTCofficial) June 20, 2024

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह की घटना हुई हो. इससे पहले, देहरादून से आगरा तक वंदे भारत में यात्रा कर रहे एक पैसेंजर को खाने के साथ "फंगस" वाला दही सर्व किया गया था. पैसेंजर हर्षद टोपकर ने अपने खाने की तीन फोटो एक्स पर शेयर की. फोटो में आधी खाई हुई पूरी, केचप के पाउच और कुछ पैक किए गए व्यंजनों के बगल में एक पैक जूस बॉक्स रखा हुआ दिखाई दे रहा है. फोटो में, हम आम के स्वाद वाले दही का एक टब भी देख सकते हैं जिसके ऊपर एक हरे-सफेद रंग की गांठ रखी हुई है. फोटो करते हुए हर्षद ने लिखा, "आज देहरादून से आनंद विहार तक वंदे भारत में एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल कर रहा था. सर्व किए गए अमूल दही में एक हरे रंग की परत मिली जो संभवतः फंगस थी. वंदे भारत सर्विस से ऐसी उम्मीद नहीं थी."

@RailMinIndia @RailwayNorthern @AshwiniVaishnaw

traveling to Vande Bharat from Dehradun to Anad vihar in the executive class today. Found greenish layer most probably fungus in the amul yogurt served. This is not expected from the Vande Bharat service pic.twitter.com/ScwR1C0rlz — Harshad Topkar (@hatopkar) March 5, 2024

एक बार फिर IRCTC ने कमेंट सेक्शन में इस घटना के लिए माफ़ी मांगी. उन्होंने लिखा, "सर, हुई असुविधा के लिए हम दिल से माफ़ी मांगते हैं. इस मामले को ऑनबोर्ड सुपरवाइजर ने तुरंत देखा और दही को तुरंत बदल दिया. इसके अलावा, दही का पैक एक्सपायरी डेट के अंदर था. इस मुद्दे को निर्माता के सामने उठाया जा रहा है."

Sir, our sincere apology for the inconvenience caused. The matter was immediately attended by onboard supervisor and replaced the curd immediately. Further, curd pack was within the expiry date. The issue is being raised with the manufacturer. — IRCTC (@IRCTCofficial) March 5, 2024

