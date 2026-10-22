विदेश में 2-3 दिन बाद क्यों याद आने लगता है घर का खाना? संयुक्ता नायर ने बताई दिलचस्प वजह

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 में एलएसएल कैपिटल (LSL Capital) की सीईओ संयुक्ता नायर ने कहा कि भारतीय खाना अब दुनिया के कोने-कोने तक पहुंच चुका है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों में इसके प्रति गहरी समझ और पसंद विकसित हुई है.

लंदन बेस्ड हॉस्पिटैलिटी ग्रुप एलएसएल कैपिटल कई नामी रेस्टोरेंट्स का संचालन करता है, जिनमें जामावार लंदन, बॉम्बे बस्टल, मिमी मेई फेयर, मीको मेफेयर और निपोटिना शामिल हैं.

अब सिर्फ बटर चिकन और विंदालू तक सीमित नहीं पहचान

विदेशों में भारतीय खाने की बदलती तस्वीर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब वो जमाना चला गया जब विदेश में भारतीय खाने का मतलब सिर्फ बटर चिकन या विंदालू हुआ करता था. अब लोग खाने को सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि एक विचार और संस्कृति के रूप में समझने लगे हैं. वे भारत को एक देश के तौर पर और यहां के खान-पान की विविधता को गहराई से समझ रहे हैं.

आज का ग्लोबल ट्रैवलर और विदेशी मेहमान पहले से कहीं ज्यादा जागरूक और समझदार हो चुका है. उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि उन्हें क्या खाना है, वे किस चीज की तलाश में आए हैं और वे नए जायके आजमाने से भी नहीं झिझकते. ऐसे में हमारा काम यह रहता है कि उन्हें उनके जाने-पहचाने स्वाद के साथ-साथ कुछ ऐसा नया परोसें, जो उन्हें आकर्षित और रोमांचित कर सके.

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नए प्रयोगों के बीच भी बना रहता है घर का स्वाद

आधुनिकता और नए प्रयोग अपनी जगह हैं, लेकिन पारंपरिक भारतीय व्यंजन ही परदेस में घर के स्वाद का असली सुकून देते हैं. जामावार की चर्चा करते हुए संयुक्ता नायर ने कहा कि हमारे रेस्टोरेंट में सर्व होने वाले पुरानी दिल्ली स्टाइल बटर चिकन पर हमें बहुत गर्व है.

उन्होंने यह भी कहा कि आप चाहे कितनी भी दूर निकल जाएं, विदेश में दो या तीन दिन बिताने के बाद दिल देसी स्वाद और घर के खाने के लिए मचलने ही लगता है.

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लंदन के मेफेयर में जामावार का दबदबा

मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट जामावार ने लंदन के बेहद पॉश इलाके मेफेयर में इंडियन फाइन डाइनिंग का परचम लहराया है.बातचीत के दौरान वीर सांघवी ने कहा कि विदेशों में जामावार ऐसा भारतीय रेस्टोरेंट है जिसकी तीन अलग-अलग शहरों में मौजूदगी है और तीनों जगह उसे मिशेलिन स्टार मिला है.

हॉस्पिटैलिटी की दिग्गज विरासत से नाता

संयुक्ता नायर भारत के सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित हॉस्पिटैलिटी घरानों में से एक से आती हैं. उनके दादा कैप्टन सीपी कृष्णन नायर ने मशहूर 'द लीला पैलेसेज, होटल्स एंड रिसॉर्ट्स' की स्थापना की थी. अपने पिता दिनेश नायर के साथ मिलकर उन्होंने एलएसएल कैपिटल की नींव रखी, जो लग्जरी हॉस्पिटैलिटी के दशकों पुराने तजुर्बे को आधुनिक डिजाइन और नए डाइनिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ पेश करता है.

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