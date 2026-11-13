IND vs NZ LIVE Score, 4th ODI: श्रेयस अय्यर ने जीता टॉस, भारत करेगा पहले गेंदबाजी

India vs New Zealand LIVE Score, 4th ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला आज (13 नवंबर 2026) माउंट माउंगानुई में खेला जा रहा है. जहां भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है. मैच का लाइव रोमांच आधे घंटे बाद यानी कि भारतीय समयानुसार सुबह 7.30 बजे से देखना को मिलेगा. (Live Scorecard)

भारत : रोहित शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, कुलदीप यादव, गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह.

न्यूजीलैंड : टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), विल यंग, ​​निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन ऐलन, माइकल ब्रैसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमीसन, मैट हेनरी और मैथ्यू फिशर.

India vs New Zealand LIVE Score, 4th ODI: IND vs NZ Match Updates