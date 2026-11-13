Aaj Ka Rashifal: आज बुध के मार्गी से तुला राशि वालों को मिलेगी उलझनों से राहत, मेष की रुकी बातचीत फिर बढ़ेगी आगे, अन्य जातक जानें अपना राशिफल

आज बुध ग्रह तुला राशि में वक्री चाल छोड़कर मार्गी होने जा रहे हैं. वैदिक ज्योतिष के अनुसार, बुध की चाल बदलने से बातचीत, कारोबार, पढ़ाई, लेन-देन और फैसलों से जुड़े मामलों में बदलाव देखने को मिल सकता है. बीते कुछ दिनों से जिन लोगों के काम अटके हुए थे या जिन्हें जवाब मिलने में देरी हो रही थी, उन्हें अब राहत मिलने की उम्मीद हो सकती है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग तरह से पड़ेगा. आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए बुध का मार्गी होना कैसा रहने वाला है.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए साझेदारी से जुड़े मामले फिर से चर्चा में आ सकते हैं. कारोबार में रुकी हुई बातचीत आगे बढ़ सकती है. विवाह या रिश्ते से जुड़ी कोई पुरानी चर्चा भी दोबारा शुरू होने के संकेत हैं. हालांकि, किसी भी समझौते या व्यावसायिक सौदे को अंतिम रूप देने से पहले उसकी शर्तें ध्यान से पढ़ें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों को कामकाज और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में राहत मिल सकती है. ऑफिस में बिगड़ी हुई व्यवस्था धीरेे-धीरे पटरी पर आने के संकेत हैं. कोई पुराना कर्ज या विवाद सुलझने की दिशा में आगे बढ़ सकता है. सेहत को लेकर जिन अच्छी आदतों को आपने नजरअंदाज किया था, उन्हें फििर से अपनाने का समय है.

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का मार्गी होना पढ़ाई और रचनात्मक कामों के लिहाज से अच्छा माना जा रहा है. विद्याार्थियों का ध्यान पढ़ाई में वापस लौट सकता है. पहले भेजे गए किसी प्रोजेक्ट या काम का जवाब मिल सकता है. संतान की पढ़ाई से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी सुुनने को मिल सकती है.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के घर-परिवार से जुड़े अटके काम आगे बढ़ सकते हैं. मकान के कागजात, वाहन की मरम्मत या घर की साज-सज्जाा से जुड़ी योजनाओं में गति आ सकती है. भाई-बहनों का सहयोग किसी घरेलू फैसले में मिल सकता है. मां के साथ चल रही गलतफहमिियां भी कम होने की संभावना है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए बातचीत और संपर्क के जरिए नए रास्ते खुल सकते हैं. फोन कॉल, ईमेल या छोटी यात्राओं से फायदा मिलने के संकेत हैं. साइड वर्क या अतिरिक्त काम से आमदनी बढ़ सकती है. हालांकि, आपकी राशि में मंगल और केतु की युति को देखते हुए गुुस्से और जल्दबाजी से बचने की सलाह दी गई है.

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कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं. किसी पुराने अटके भुुगतान के मिलने की संभावना बन सकती है. परिवार में बातचीत करते समय शब्दों का ध्यान रखें. छोटी-सी बात भी विवाद का कारण बन सकती है. इसलिए अपनी बात शांतिि से रखने की कोशिश करें.

तुला राशि

बुध आपकी ही राशि में मार्गी हो रहे हैं. ऐसे में आपके लिए यह बदलाव खास माना जा रहा है. जिन फैसलों को लेकर आप लंबे समय से उलझन में थे, उनमें स्पष्टता आ सकती है. विदेश यात्रा से जुड़ी योजना या किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ इंटरव्यू की पुुष्टि होने के संकेत हैं. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है. अचानक कोई खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा. दूसरी तरफ विदेश में रहने वाले लोगों या दूर के संपर्कों से बातचीत आगे बढ़ सकती है. नींद और आराम से जुड़ी परेेशानियों में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए दोस्त और पेशेवर संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं. अक्टूबर के आखिरी दिनों में हाथ से निकला कोई अवसर दूसरे रूप में वापस मिल सकता है. कारोबार में साझेदारों के साथ तालमेल बेहतर होने की संभावना है. नए लोगों से बातचीीत भी भविष्य में काम आ सकती है.

मकर राशि

मकर राशि वालों के करियर के लिए बुध का मार्गी होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नौौकरी में रुकी हुई अप्रेजल प्रक्रिया, ट्रांसफर या क्लाइंट की मंजूरी आगे बढ़ सकती है. वक्री बुध के दौरान आपने जो मेहनत की है, उसकी पहचान अब मिलने के संकेत हैं. काम में निरंतरता बनाए रखें.

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों के लिए उच्च शिक्षा, भाग्य और लंबी यात्राओं से जुड़े मामलों में सकाारात्मक बदलाव हो सकते हैं. कॉलेज में दाखिले का परिणाम, वीजा से जुड़े कागजात या किसी गुरु और मार्गदर्शक की सलाह मिल सकती है. पिता के साथ संबंधों में भी नरमी आने की संभावना है.

मीन राशि

मीन राशि वालों को साझा धन, बीमा और ससुराल पक्ष से जुड़े मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए. कोई पुुराना राज या ऐसी जानकारी सामने आ सकती है, जिसके बारे में आपको पहले पता नहीं था. निवेश के मामले में जल्दबाजी न करें. खासकर बिना पूरी जानकारी के जोखिम भरे निवेेश से बचना बेहतर रहेगा.

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