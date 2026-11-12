Chhath 2026 Wishes: रथ पर होकर सवार, सूर्य देव आएं आपके द्वार… इन संदेशों से दें छठ महापर्व और नहाय-खाय की शुभकामनाएं

Chhath 2026 Nahay Khay Wishes Shayari Status: 13 अक्टूबर से नहाय-खाय के साथ महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है. हिन्दू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाय-खाय मनाया जाता है. ये छठ का पहला दिन होता है और इस दिन श्रद्धालु नदी, तालाब या किसी पवित्र जल में स्नान कर पूजा-पाठ करते हैं. इसके मिट्टी के चूल्हे पर सात्विक भोजन बनाते हैं. छठ का पर्व मुख्य रूप से यूपी, बिहार और झारखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. इस खास मौके पर आप कुछ चुनिंदा संदेशों के जरिए अपनों को छठ महापर्व और नहाय खाय की हार्दिक शुभकामनाएं दे सकते हैं.

1. रथ पर होकर सवार,

सूर्य देव आएं आपके द्वार

सुख और संपत्ति और खुशियां

आपको मिलें अपार

नहाय खाय की हार्दिक शुभकामनाएं

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2. पवित्रता और श्रद्धा का महापर्व आया,

नहाय-खाय से आस्था का दीप जलाया

सूर्य देव और छठी मैया की कृपा बरसे,

आपके आंगन में हर दिन खुशियां हरसे

छठ महापर्व और नहाय-खाय की हार्दिक शुभकामनाएं!

3. कद्दू-भात का पावन प्रसाद बने,

हर घर में भक्ति और उल्लास सजे

छठी मैया दूर करें हर विपदा आपकी,

सुख-समृद्धि से भरी रहे बगिया आपकी

नहाय-खाय की मंगलमय शुभकामनाएं!

4. गंगा जल सा पावन हो आपका मन,

खुशियों से महक उठे सारा जीवन

सूर्य देव दें आपको तेज और आरोग्य,

नहाय-खाय पर मिले सौभाग्य का वरदान

शुभ नहाय-खाय!

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5. श्रद्धा, समर्पण और आस्था का संगम,

नहाय-खाय से शुरू हुआ महापर्व अनुपम

छठी मैया की कृपा से जीवन संवर जाए,

आपके घर में सदा सुख-शांति मुस्काए

छठ महापार्व और नहाय-खाय की शुभकामनाएं!

6. सूर्य देव की किरणों से रोशन हो जहान,

नहाय-खाय के पावन पर्व पर बढ़े आपका मान

मिले आपको हर कदम पर यश और कीर्ति,

छठी मैया पूरी करें आपकी हर मनोवृत्ति

छठ महापर्व और नहाय-खाय की बधाई

7. आस्था के दीप से जगमगाए संसार,

नहाय-खाय लाया है खुशियों की बहार

व्रत और तप का यह पावन त्योहार,

लाए आपके जीवन में सुख अपरंपार

नहाय-खाय की हार्दिक शुभकामनाएं!

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8. पवित्रता का भाव मन में बसाएं,

छठी मैया के चरणों में शीश झुकाएं

नहाय-खाय का यह शुभ दिन आया,

अपने साथ ढेरों खुशियां लाया

हैप्पी नहाय-खाय!

9. उगते और ढलते सूर्य को करें नमन,

भक्ति की सुगंध से महके तन-मन

नहाय-खाय के इस मंगल अवसर पर,

दूर हो जाएं जीवन के सारे कष्ट-विघन

छठ महापर्व और नहाय-खाय की शुभकामनाएं!

10. सूर्य देव की लालिमा से चमके किस्मत आपकी,

छठी मैया पूरी करें हर हसरत आपकी

नहाय-खाय के इस पावन पर्व पर,

दुआ है सदा बनी रहे मुस्कान आपकी

नहाय-खाय की मंगलकामनाएं!

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