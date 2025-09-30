Navratri Vrat Recipe: व्रत में सेहत और स्वाद दोनों का ख्याल: नवरात्रि में कद्दू को खाने के 6 लजीज और पौष्टिक तरीके

Navratri 2025: नवरात्रि का समय सिर्फ भक्ति और आस्था का ही नहीं बल्कि खानपान में सादगी और बदलाव का भी होता है. व्रत के दौरान लोग आलू, लौकी या साधारण फल खाते-खाते ऊब जाते हैं. ऐसे में कद्दू एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि इसका हल्का मीठा स्वाद सेंधा नमक, घी और काली मिर्च के साथ मिलकर स्वाद को और भी खास बना देता है. कद्दू विटामिन A और बीटा-कैरोटीन से भरपूर होता है, जो आंखों और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद है. इसमें मौजूद फाइबर पाचन को दुरुस्त रखता है और पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है. कम कैलोरी के साथ विटामिन C, E, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर कद्दू व्रत में सेहत और स्वाद दोनों का ख्याल रखता है. आइए जानते हैं नवरात्रि के दौरान कद्दू को खाने के 6 आसान और लजीज तरीके.

कद्दू की व्रत वाली रेसिपीज ( Pumpkin fasting recipes)

1. कद्दू की टेस्टी सब्जी (Delicious Pumpkin Sabzi)

इसे बनाने के लिए कद्दू के टुकड़ों को घी में जीरा, हरी मिर्च और अदरक के साथ पकाएं. सेंधा नमक डालकर हल्का मसाला डालें और थोड़ा घी डालकर पकने दें. इसका मीठा-नमकीन स्वाद कुट्टू या सिंघाड़े की पूरी और सामक चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है.

2. कद्दू का हलवा

मीठा खाने का मन हो तो कद्दू का हलवा बना सकते हैं. कद्दू को कद्दूकस करके घी में धीमी आंच पर पकाएं, फिर इसमें दूध या नारियल का दूध डालें. गुड़ या चीनी, इलायची पाउडर और मेवे डालकर अच्छी तरह पकाएं. कद्दू का सुगंधित और स्वादिष्ट हलवा व्रत के लिए एकदम सही मिठाई है.

3. कद्दू का सूप

शाम को हल्का और पौष्टिक खाना चाहें तो कद्दू का सूप बना सकते हैं. उबले हुए कद्दू को अदरक और काली मिर्च के साथ पीस लें. इसमें थोड़ी ताजी मलाई या क्रीम और सेंधा नमक डालकर उबालें. इसका गर्मागर्म सूप शरीर को ऊर्जा और आराम देगा.

4. कद्दू की टिक्कियां

स्नैक के लिए कद्दू की टिक्कियां बनाई जा सकती है. उबले कद्दू को मैश करके उसमें सिंघाड़े का आटा या राजगिरा आटा, हरी मिर्च, धनिया, सेंधा नमक और काली मिर्च मिलाएं. गोल टिक्कियां बनाकर हल्का सा सेंक लें. ये कुरकुरी टिक्कियां चाय के साथ या शाम के व्रत स्नैक के लिए बिल्कुल सही हैं.

ये भी पढ़ें: Mahanavami 2025 Recipes: महानवमी के महापर्व पर बनाएं ये खास व्यंजन, छोटे से लेकर बड़े तक करेंगे पसंद

5. कद्दू का रायता

भारी व्रत वाले खाने के साथ हल्का और ठंडा रायता अच्छा लगता है. इसे बनाने के लिए कद्दूकस किए कद्दू को घी और जीरे में हल्का भूनें, फिर इसे दही में डालें. ऊपर से भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च और सेंधा नमक डालें. यह ताजा रायता खाने के स्वाद को और बढ़ा देगा.

6. कद्दू का पराठा

कुछ अलग ट्राई करना हो तो कद्दू का पराठा बना सकते हैं. इसके लिए कुट्टू के आटे में कद्दू की प्यूरी मिलाकर सेंधा नमक, हरी मिर्च और धनिया डालें. नरम आटा गूंथकर पराठे बेलें और घी में सेकें. इसे कद्दू के रायते के साथ खाएं, स्वाद दोगुना हो जाएगा.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)