पुरुषों को क्यों खाने चाहिए कद्दू के बीच? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया रोज खाने से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

What do pumpkin seeds do for a man: कद्दू के बीज को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. ज्यादातर महिलाओं को इन बीजों का सेवन करने की सलाह दी जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि महिलाओं से अलग पुरुषों के लिए भी ये बीज उतने ही फायदेमंद हो सकते हैं? इसे लेकर हाल ही में मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट दीपशिखा जैन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने पुरुषों के लिए कद्दू के बीज के ऐसे ही कुछ फायदे बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में, साथ ही जानेंगे एक दिन में कितने कद्दू के बीज खाने चाहिए.

पुरुषों के लिए कद्दू के बीज के फायदे

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, कद्दू के बीज जिंक का बेहतरीन स्रोत होते हैं. जिंक पुरुषों के लिए बहुत जरूरी मिनरल है, क्योंकि यह टेस्टोस्टेरोन लेवल को सपोर्ट करता है. इससे हार्मोनल बैलेंस बेहतर रहता है और एनर्जी भी अच्छी बनी रहती है. साथ ही यह स्पर्म क्वालिटी को सुधारने में मदद करता है, जिससे फर्टिलिटी बेहतर हो सकती है. जो पुरुष अपनी प्रजनन क्षमता और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ध्यान रखना चाहते हैं, उनके लिए कद्दू के बीज नियमित रूप से खाना अच्छा विकल्प है.

कद्दू के बीज में हेल्दी फैट्स और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो हार्ट को हेल्दी बनाए रखते हैं. ये अच्छे फैट्स खराब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं. साथ ही मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में भी मदद कर सकता है, जिससे हृदय रोगों का खतरा कम करने में मदद मिलती है. जिन पुरुषों का लाइफस्टाइल व्यस्त और स्ट्रेसफुल है, उनके लिए कद्दू के बीज खाना फायदेमंद हो सकता है.

पुरुषों के लिए प्रोस्टेट हेल्थ बहुत जरूरी होती है. कद्दू के बीज में ऐसे प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं जो प्रोस्टेट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं. यह प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याओं के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं और उम्र बढ़ने के साथ आने वाली परेशानियों से कुछ हद तक बचाव का काम करते हैं.

आप रोज 1–2 चम्मच रोस्टेड या बिना नमक वाले कद्दू के बीज खा सकते हैं. इन्हें सलाद, स्मूदी, दही में मिलाकर या स्नैक की तरह भी खाया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.