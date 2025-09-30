विज्ञापन
विशेष लिंक

Mahanavami 2025 Recipes: महानवमी के महापर्व पर बनाएं ये खास व्यंजन, छोटे से लेकर बड़े तक करेंगे पसंद

Mahanavami 2025 Recipes: महानवमी भारत में एक बहुत ही लोकप्रिय त्योहार है जिसे बेहद उल्लास के साथ मनाया जाता है. इस दिन प्रसाद के रूप में पंचामृत, श्री खंड, खीर या हलवे बनाया जाता है.

Read Time: 3 mins
Share
Mahanavami 2025 Recipes: महानवमी के महापर्व पर बनाएं ये खास व्यंजन, छोटे से लेकर बड़े तक करेंगे पसंद
Mahanavami 2025 Recipes: महानवमी पर लगाएं इन चीजों का भोग.

Mahanavami 2025 Special Recipes: नवरात्रि के नौवें दिन महा नवमी मनाई जाती है. महानवमी भारत में एक बहुत ही लोकप्रिय त्योहार है जिसे बेहद उल्लास के साथ मनाया जाता है. पूरे देश में महानवमी के पर्व को उत्साह के साथ मनाया जाता है. आपको बता दें कि इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है. इस दिन प्रसाद के रूप में पंचामृत, श्री खंड, खीर या हलवे का भोग लगाया जाता है. तो चलिए जानते हैं महानवमी पर बनने वाले प्रसाद. 

महानवमी स्पेशल रेसिपीज- Mahanavami 2025 Special Recipes:

1. साबूदाना खीर-

साबूदाना खीर बहुत ही लोकप्रिय है जिसे व्रत के दौरान खूब चाव से खाया जाता है. इसे बनाना बेहद आसान है. साबूदाने को दूध के साथ पकाया जाता है. दूध से बनी चीजें राम जी को बहुत ही प्रिय हैं. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें. 

ये भी पढ़ें- Kanya Pujan 2025: इन 3 चीजों के बिना अधूरा है कन्या पूजन, जानें इस दिन बनाई जाने वाली रेसिपीज 

Latest and Breaking News on NDTV

2. श्रीखंड-

श्रीखंड गुजरात और महाराष्ट्र का लोकप्रिय डिज़र्ट है जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं. इस क्रीमी डिज़र्ट को दही, चीनी, इलाइची और केसर फ्लेवर के साथ तैयार किया जाता है. इसे आप महानवमी के अवसर पर बना सकते हैं रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

3. काजू की बर्फी-

काजू कतली जो काजू की बर्फी के नाम से मशहूर है. काजू और दूध के मिश्रण से इस बर्फी को बनाया जाता है जिसके बाद चांदी का वर्क लगाकर इसे सर्व किया जाता है. इस स्पेशल रेसिपी को नवमी स्पेशल में आसानी से घर पर बनाएं. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

4. बेसन के लड्डू-

भारत में हर खुशी के मौके पर सबसे ज्यादा जो मिठाई आपको मिलेगी वो हैं लड्डू. महानवमी पर बेसन के लड्डू तैयार कर सकते हैं. यहां देखें पूरी रेसिपी

5. हलवा-

इस दिन हलवा जरूर बनाया जाता है. क्योंकि कई जगह पर कन्या पूजन भी इस दिन किया जाता है और कन्याओं को हलवा सर्व किया जाता है. सूजी के हलवा की रेसिपी के लिए यहां क्विक करें. 

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mahanavami 2025, Mahanavami Date, Mahanavami Importance, Mahanavami Significance, Mahanavami Bhog, Mahanavami Special Recipes, Mahanavami 2025 Special Recipes, Mahanavami, Mahanavami Par Kya Banaye, Mahanavami Recipes
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com