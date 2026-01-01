विज्ञापन
दादी-नानी के नुस्खे: वेट लॉस करना है तो डाइट में शामिल करें कद्दू के बीज, जानिए कमाल के फायदे

Dadi Nani Ke Nuskhe: अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं या बालों के झड़ने से परेशान हैं, तो अब महंगे सप्लीमेंट्स पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं. आपकी रसोई में मौजूद एक सस्ता सुपरफूड इस काम को आसानी से कर सकता है.

Dadi Nani Ke Nuskhe: अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं या बालों के झड़ने से परेशान हैं, तो अब महंगे सप्लीमेंट्स पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं. आपकी रसोई में मौजूद एक सस्ता सुपरफूड इस काम को आसानी से कर सकता है. अक्सर लोग कद्दू की सब्जी देखते ही नाक-भौं सिकोड़ लेते हैं, लेकिन उसी कद्दू के बीज पोषण का खजाना हैं. इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट, जिंक, मैग्नीशियम और आयरन पाया जाता है. यही वजह है कि आयुर्वेद से लेकर आधुनिक विज्ञान तक, सभी कद्दू के बीजों को बेहद फायदेमंद मानते हैं.

सबसे पहले बात करते हैं वजन घटाने की. कद्दू के बीजों में प्रोटीन और फाइबर दोनों अच्छी मात्रा में होते हैं. जब आप इन्हें खाते हैं तो पेट देर तक भरा रहता है और बार-बार भूख नहीं लगती. इससे ओवरईटिंग की आदत धीरे-धीरे कम हो जाती है. यही नहीं, इनमें मौजूद हेल्दी फैट शरीर को जरूरी ऊर्जा देते हैं और मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर बनाते हैं. रोजाना सुबह 1 से 2 चम्मच कद्दू के बीज खाने से वजन कंट्रोल में रखने में काफी मदद मिल सकती है.

अब बात करते हैं बालों की. आजकल बाल झड़ना एक आम समस्या बन चुकी है, चाहे उम्र कोई भी हो. कद्दू के बीजों में मौजूद जिंक और फाइटोन्यूट्रिएंट्स बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं. ये स्कैल्प को पोषण देते हैं और बालों के पतले होने की समस्या को कम करने में मदद करते हैं. कई रिसर्च में यह भी पाया गया है कि कद्दू के बीज बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं और गंजेपन की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं.

इतना ही नहीं, कद्दू के बीज इम्यूनिटी बढ़ाने, दिल को स्वस्थ रखने और नींद सुधारने में भी मददगार होते हैं. इनमें मौजूद ट्रिप्टोफैन नाम का तत्व अच्छी नींद लाने में सहायक माना जाता है. साथ ही, ये बीज शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं.

कैसे करें सेवन 

सेवन का तरीका भी बेहद आसान है. आप इन्हें हल्का सा भूनकर स्नैक की तरह खा सकते हैं. आप चाहें तो सलाद या दही में भी मिलाकर खा सकते हैं. बस ध्यान रखें कि ज्यादा नमक या तेल में तलने से बचें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

