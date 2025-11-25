नेशनल मिल्क डे पर जानिए दूध की शुद्धता की जांच कैसे करें? नकली और असली दूध का यूं चुटकियों में लगाएं पता

National Milk Day 2025: हर साल 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है. मिल्क डे केवल दूध पीने का महत्व बताने का दिन नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाता है कि जो दूध हम रोज पीते हैं, वह कितना शुद्ध और सुरक्षित है. आज के समय में मिलावट इतनी बढ़ गई है कि कई लोग अनजाने में ऐसा दूध भी पी जाते हैं जिसमें पानी, स्टार्च, डिटर्जेंट, रिफाइंड ऑयल या सिंथेटिक केमिकल मिले होते हैं. यह मिलावटी दूध दिखने में बिल्कुल असली जैसा लगता है, लेकिन शरीर पर इसका नुकसान धीरे-धीरे दिखाई देता है, पाचन खराब होना, कमजोरी, त्वचा संबंधी समस्या, बच्चों की ग्रोथ पर असर और इम्युनिटी कमज़ोर पड़ जाना.

अच्छी बात यह है कि घर पर ही कुछ आसान टेस्ट करके आप चुटकियों में पता लगा सकते हैं कि दूध असली है या नकली. इसके लिए आपको किसी महंगे उपकरण या लैब की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ी सी समझ और रसोई की सामान्य चीजें काफी हैं. नेशनल मिल्क डे के मौके पर आइए जानें कि घरेलू तरीके से दूध की शुद्धता की जांच कैसे की जाए.

दूध की अलसी है या नकली कैसे पहचानें? | How to Identify Whether it is Milk Flaxseed or Fake?

1. पानी की मिलावट चेक करें: ड्रॉप टेस्ट

एक साफ कांच की प्लेट लें और उस पर दूध की एक बूंद गिराएं.

अगर बूंद फैलकर बहने लगे तो इसमें पानी मिला हो सकता है.

अगर बूंद अपनी गोल आकृति बनाए रखे और धीरे-धीरे आगे बढ़े, तो दूध ज्यादा शुद्ध है.

ये भी पढ़ें: छोटे बालों से हैं परेशान? मेथी के बीजों में ये चीज मिलाकर हफ्ते में 3 दिन लगाएं, गोली की स्पीड से बढ़ेगी बालों की ग्रोथ

2. साबुन-झाग टेस्ट: डिटर्जेंट का पता लगाएं

थोड़ा सा दूध एक बोतल में डालकर अच्छी तरह हिलाएं.

बहुत ज्यादा झाग बने तो समझें कि दूध में डिटर्जेंट या साबुन जैसी चीज मिलाई गई है.

शुद्ध दूध में झाग बहुत कम बनता है और जल्दी बैठ जाता है.

3. स्टार्च टेस्ट: उबलते दूध में छिपी मिलावट

एक चम्मच दूध को ठंडा करके उसमें कुछ बूंदें आयोडीन की डालें.

दूध नीला पड़ने लगे तो स्टार्च की मिलावट है.

असली दूध का रंग नहीं बदलता.

(अगर घर में आयोडीन उपलब्ध न हो तो यह टेस्ट छोड़ सकते हैं.)

4. सिंथेटिक दूध पहचानें: गर्म करके देखें

नकली या सिंथेटिक दूध को गर्म करने पर अजीब सी गंध आती है और ऊपर से तेल जैसा लेयर दिख सकता है. असली दूध गर्म होने पर मिठास भरी हल्की खुशबू देता है और ऊपर मलाई बनती है.

ये भी पढ़ें: लिवर की ताकत बढ़ाने के लिए कौन-सी सब्जी खानी चाहिए? जानिए प्राकृतिक तरीके से लिवर को कैसे मजबूत बनाएं

5. रिफाइंड ऑयल की मिलावट: उंगली टेस्ट

थोड़ा सा दूध उंगली और अंगूठे के बीच रगड़ें.

अगर चिपचिपा महसूस हो तो इसमें रिफाइंड ऑयल या केमिकल हो सकता है.

शुद्ध दूध चिकना नहीं होता, सिर्फ मुलायम लगता है.

नेशनल मिल्क डे पर अगर आप इन सरल घरेलू टेस्ट को अपनाते हैं, तो रोजाना पीने वाला दूध कितना शुद्ध है, यह जानना बेहद आसान हो जाता है. असली दूध न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि शरीर को असली पोषण भी देता है, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन और एंजाइम. वहीं मिलावटी दूध स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)