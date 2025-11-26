National Milk Day 2025: नेशनल मिल्क डे पर दूध से बनाएं ये 3 Milk Based रेसिपीज, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त

भारत में दूध सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि इसे एक संपूर्ण भोजन माना जाता है. इसकी समृद्ध पोषक तत्व-प्रोफाइल के लिए इसका धन्यवाद करना चाहिए. यह प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी12, विटामिन डी, पोटैशियम, एंटीऑक्सिडेंट जैसे गुणों से भरपूर है. इसलिए, डॉक्टर से लेकर घर के बड़े तक दूध पीने की सलाह देते हैं. दूध के महत्व को पहचानने के लिए हर साल 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है. आज, नेशनल मिल्क डे है, तो चलिए दूध से बनने वाली कुछ हेल्दी डिश के बारे में जानते हैं जिन्हें हम अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं.

दूध से बनने वाली स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपीज-(Health And Tasty Milk Based Recipes)

1. खीर-

खीर एक क्लासिक इंडियन डिजर्ट है, जिसे किसी भी अवसर पर बनाया जा सकता है. दूध में चावल और चीनी उबालकर- खीर बनाई जाती है. चावल की जगह आप इसे कई अन्य तरह से भी बना सकते हैं. खीर बनाने के लिए दूध, चावल, चीनी और ड्राई फ्रूट्स की आवश्यकता होती है.

2. मिल्कशेक-

मिल्कशेक शायद पहला ड्रिंक है जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक सभी पसंद करते हैं. इसमें आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें चीजों को एड कर सकते हैं. दूध के साथ फ्लेवर के लिए अपनी पसंद के फल, मेवा डालकर मिल्कशेक आसानी से तैयार कर सकते हैं.

3. हल्दी दूध-

हल्दी वाला दूध सर्दियों के मौसम में औषधि से कम नहीं माना जाता है. ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार है. हल्दी दूध को आसानी से बनाया जा सकता है. दूध को उबालकर इसमें एक चम्मच हल्दी पाउडर डालकर पी लें. अगर आप कच्ची हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूध को उबालते समय इसमें कद्दूकस करके हल्दी डालें. इस दूध के सेवन से शरीर के दर्द को दूर करने, इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है.

