छोटे बालों से हैं परेशान? मेथी के बीजों में ये चीज मिलाकर हफ्ते में 3 दिन लगाएं, गोली की स्पीड से बढ़ेगी बालों की ग्रोथ

Home Remedies for Long Hair: आजकल बालों का पतला होना, रुखापन, टूटना और छोटे रह जाना एक आम समस्या बन चुकी है. चाहे महिलाएं हों या पुरुष, हर किसी को घने, लंबें और हेल्दी बालों की चाह होती है. लेकिन, तनाव, गलत खान-पान, हार्मोनल बदलाव, प्रदूषण और केमिकल वाले हेयर-प्रोडक्ट्स के कारण बाल तेजी से कमजोर हो जाते हैं और उनकी ग्रोथ रुक सी जाती है. ऐसे में लोग महंगे शैंपू, सीरम या ट्रीटमेंट्स पर काफी पैसे खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद के अनुसार रिजल्ट नहीं मिलते. अच्छी बात यह है कि बालों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको बाजार के महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है. हमारी रसोई में मौजूद एक छोटा सा मसाला मेथी, बालों को जड़ से मजबूत करने और ग्रोथ को गोली की स्पीड से बढ़ाने में बेहद असरदार माना गया है.

मेथी के बीज प्रोटीन, आयरन, निकोटिनिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-फंगल गुणों से भरपूर होते हैं. ये बालों की जड़ों को पोषण देते हैं, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं और नए बालों के उगने की प्रक्रिया को तेज करते हैं. लेकिन अगर मेथी को एक खास चीज के साथ मिलाकर लगाया जाए, तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है. आइए जानते हैं पूरा तरीका और इसके फायदे.

बालों की ग्रोथ को तेज करने वाला घरेलू नुस्खा | Homemade Recipe to Speed Up Hair Growth

1. मेथी और नारियल तेल: सबसे असरदार हेयर ग्रोथ कॉम्बो

नारियल तेल स्कैल्प को डीप-नरिशमेंट देता है और बालों के टूटने से रोकता है. मेथी के बीज इसमें मिलाने पर हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करते हैं.

कैसे बनाएं:

2 चम्मच मेथी के बीज रातभर भिगो दें.

सुबह इन्हें पीसकर पेस्ट बना लें.

इसमें 3–4 चम्मच नारियल तेल मिलाएं.

हल्का गुनगुना कर स्कैल्प में लगाएं.

45 मिनट बाद धो लें.

2. मेथी और एलोवेरा जेल: स्कैल्प कूलिंग और फास्ट ग्रोथ

एलोवेरा स्कैल्प को ठंडक देता है, रूसी हटाता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है. ये दोनों कॉम्पोनेंट बालों को तेजी से बढ़ाने में मददगार हैं.

कैसे इस्तेमाल करें:

मेथी पेस्ट में 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाएं और पूरे बालों की जड़ों में मसाज करें.

3. मेथी और दही: ड्राई स्कैल्प वालों के लिए वरदान

सूखे, बेजान बालों में दही और मेथी का मास्क बेहद असर दिखाता है. मेथी पेस्ट में 3 चम्मच दही मिलाकर लगाएं. यह बालों में नमी लाता है और ग्रोथ तेज करता है.

मेथी हेयर मास्क कितनी बार लगाएं?

अगर आप तेज ग्रोथ चाहते हैं तो यह मास्क हफ्ते में 3 दिन लगाएं. 3–4 हफ्ते में ही बेबी हेयर्स दिखने लगते हैं और बाल मजबूत होने लगते हैं.

छोटे या धीरे बढ़ने वाले बालों का समाधान हमेशा महंगे ट्रीटमेंट में नहीं होता. अगर आप मेथी के बीजों को नारियल तेल, एलोवेरा या दही के साथ मिलाकर नियमित रूप से लगाते हैं, तो यह बालों की ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकता है. यह प्राकृतिक उपाय न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि बालों में शाइन, मजबूती और घनापन भी लाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)