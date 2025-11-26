National Milk Day: क्या आप दूध सही तरीके से पी रहे हैं? 90% लोग करते हैं ये 6 बड़ी गलतियां

Milk Day 2025: आज यानि बुधवार 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जा रहा है. भारत में दूध सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि पोषण और परंपरा की पहचान है. जन्म से लेकर बुढ़ापे तक हमें दूध पीने की सलाह दी जाती है. दूध हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, एनर्जी के लिए और शरीर को पोषण देने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि हर दिन दूध पीने के बावजूद कई लोगों को गैस, पेट दर्द, कैल्शियम की कमी, मोटापा या पाचन से जुड़ी समस्याएं क्यों होती हैं? इसका कारण सिर्फ इतना है कि हम दूध को उतना समझदारी से नहीं पीते, जितना हम समझते हैं. आश्चर्य की बात यह है कि 90 प्रतिशत लोग दूध पीते समय 6 बड़ी गलतियां करते हैं, जो इसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा कर देती हैं.

दूध पीने से जुड़ी गलतियां और दूध पीने का सही तरीका | Mistakes Related to Drinking Milk And Right Way to Drink Milk

1. खाना खाने के तुरंत बाद दूध पीना

कई लोग भोजन के बाद दूध पी लेते हैं. ऐसा करने से पाचन प्रक्रिया गड़बड़ा सकती है. दूध भारी होता है और इसे पचने में समय लगता है. खाना और दूध साथ लेने से गैस, कब्ज और एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है. बेहतर है कि दूध खाने से कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद पिएं.

2. दूध में दही, फल या नमक मिलाना

दूध एक एनिमल प्रोटीन है और यह एसिडिक चीजों के साथ पचता नहीं है. कई लोग दूध में नमक, दही या खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू या आम मिलाते हैं, जिससे पेट में जमा होकर वह टॉक्सिन जैसा रूप ले लेता है. इससे एलर्जी, मुंहासे और पाचन समस्या हो सकती है.

3. ठंडा दूध पीना

ठंडा दूध शरीर में भारीपन बढ़ाता है और पाचन तंत्र को धीमा करता है. आयुर्वेद के अनुसार दूध हमेशा हल्का गर्म पीना चाहिए. गुनगुना दूध शरीर को आराम देता है, नींद सुधारता है और पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन बेहतर करता है.

4. गलत समय पर दूध पीना

कई लोग सुबह नाश्ते के साथ दूध लेते हैं, पर यह हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता. दूध रात को पीना ज्यादा लाभदायक माना गया है क्योंकि यह दिमाग को शांत करता है, नींद में मदद करता है और कैल्शियम को शरीर बेहतर तरीके से उपयोग कर पाता है.

5. बार-बार उबालना

दूध को जरूरत से ज्यादा उबालना उसकी पौष्टिकता कम कर देता है. बार-बार उबालने से विटामिन B और प्रोटीन का नुकसान होता है. दूध को सिर्फ एक बार अच्छे से उबालना और तुरंत उपयोग करना चाहिए.

6. दूध के साथ नॉन-वेज या मसालेदार चीजें खाना

दूध और नॉन-वेज या मसालेदार भोजन एक-दूसरे के विरोधी माने जाते हैं. इन्हें साथ खाने से शरीर में अमा (टॉक्सिन) बनता है जिससे स्किन प्रॉब्लम, भारीपन, एलर्जी और गैस की शिकायत बढ़ सकती है.

दूध आपके लिए सुपरफूड तभी है जब इसे सही तरीके से पिया जाए. गलतियां छोटी लग सकती हैं, लेकिन प्रभाव लंबे समय तक शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए दूध को हमेशा सही तरीके और सही समय पर पीना ही फायदेमंद है.

