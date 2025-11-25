विज्ञापन
विशेष लिंक

लिवर की ताकत बढ़ाने के लिए कौन-सी सब्जी खानी चाहिए? जानिए प्राकृतिक तरीके से लिवर को कैसे मजबूत बनाएं

Vegetables For Healthy Liver: अच्छी बात यह है कि लिवर को मजबूत बनाने के लिए आपको किसी महंगी दवा या सप्लीमेंट की जरूरत नहीं, सही सब्ज़ियां ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती हैं. आइए जानते हैं कौन सी सब्जियां लिवर को मजबूत बना सकती हैं.

Read Time: 4 mins
Share
लिवर की ताकत बढ़ाने के लिए कौन-सी सब्जी खानी चाहिए? जानिए प्राकृतिक तरीके से लिवर को कैसे मजबूत बनाएं
Vegetable for Liver: अगर लिवर कमजोर पड़ जाए तो थकान, पाचन की समस्याएं होने लगती हैं.

Vegetable for Liver: हमारे शरीर का सबसे शांत लेकिन सबसे मेहनती अंग है लिवर. यह बिना रुके दिन-रात काम करता है, खून को साफ करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, हार्मोन बैलेंस बनाए रखता है और मेटाबॉलिज़्म को कंट्रोल करता है. अगर लिवर कमजोर पड़ जाए तो थकान, पाचन समस्याएं, वजन बढ़ना, त्वचा खराब होना और कई तरह की गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं. अच्छी बात यह है कि लिवर को मजबूत बनाने के लिए आपको किसी महंगी दवा या सप्लीमेंट की जरूरत नहीं, सही सब्ज़ियां ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती हैं.

प्रकृति में कई ऐसी हरी सब्जियां मौजूद हैं जो लिवर को डिटॉक्स करती हैं, उसमें जमा चर्बी को पिघलाती हैं और उसकी कार्यक्षमता को दोगुना कर देती हैं. आइए जानते हैं वे कौन-सी खास सब्ज़ियां हैं जिन्हें रोजमर्रा के खाने में शामिल करके लिवर को फिर से फिट और एक्टिव बनाया जा सकता है.

लिवर को हेल्दी बनाए रखने में मददगार 5 सब्जियां | 5 Vegetables That Help Keep Your Liver Healthy

1. पालक, लिवर की सफाई करने वाली सबसे बेहतरीन सब्जी

पालक में क्लोरोफिल, आयरन और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर होते हैं. यह लिवर में जमा जहरीले तत्वों को बांधकर बाहर निकालता है. रोज सब्जी, सूप या जूस के रूप में सेवन करने से फैटी लिवर का खतरा कम होता है. यह खून को साफ करके लिवर पर पड़ने वाले बोझ को भी घटाता है.

2. चुकंदर - लिवर को एक्टिव बनाने का प्राकृतिक टॉनिक

चुकंदर में बीटाइन नामक तत्व होता है जो लिवर कोशिकाओं को रिपेयर करता है. यह लिवर में जमा फैट को गलाने में मदद करता है. इसकी प्राकृतिक मिठास शरीर को डिटॉक्स मोड में ले जाती है और खून की क्वालिटी सुधारती है.

ये भी पढ़ें: 15 दिन तक रोज पालक की सब्जी खाने से क्या होगा? कौन-से विटामिन मिलेंगे, त्वचा को ग्लोइंग बनाता है, जानें खाने का सही तरीका

3. करेला - लिवर की चर्बी को खत्म करने वाला सुपरफूड

करेला कड़वा जरूर है, लेकिन लिवर के लिए औषधि जैसा है. यह लिवर एंजाइम को एक्टिव करता है. खून में ग्लूकोज और टॉक्सिन्स को कम करके लिवर को राहत देता है. फैटी लिवर के मरीजों के लिए बेहद लाभकारी.

4. ब्रोकली - लिवर को डिटॉक्स करने वाले एंजाइम बढ़ाती है

ब्रोकली में सल्फर यौगिक पाए जाते हैं जो लिवर को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं. यह पाचन सुधारती है और लिवर में सूजन कम करती है, हफ्ते में 3–4 बार सलाद या हल्की भाप में पकाकर खाना फायदेमंद रहता है.

ये भी पढ़ें: अखरोट खाने से कौन-सी बीमारी ठीक होती है? काजू-बादाम से कितना ताकतवर? खाने का सही समय और मात्रा

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: iStock

5. लौकी - हल्की, ठंडी और लिवर-फ्रेंडली सब्जी

लौकी पचने में आसान है, इसलिए लिवर पर दबाव नहीं पड़ता. यह शरीर की गर्मी कम कर लिवर को शांत रखती है. फैटी लिवर व एन्लार्ज्ड लिवर में बेहद लाभकारी.

अगर आप लिवर को मजबूत, साफ और एक्टिव रखना चाहते हैं तो दवाओं से पहले अपनी थाली सुधारें. पालक, चुकंदर, करेला, ब्रोकली और लौकी जैसी सब्ज़ियों को डाइट में शामिल करके आप कुछ ही हफ्तों में लिवर स्वास्थ्य में फर्क महसूस कर सकते हैं. प्राकृतिक सब्जियां ही असली लिवर बूस्टर हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Liver Health, Vegetable For Liver, How To Strengthen Liver Naturally, Foods To Boost Liver Strength, Vegetables For Liver Health
Get App for Better Experience
Install Now