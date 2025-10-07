नान और तंदूरी रोटी में क्या अंतर है, कौन सा विकल्प ज्यादा हेल्दी?

Naan aur Tandoori Roti Difference: भारत में आपको सिर्फ गेहूं की रोटी ही नहीं बल्कि अनगिनत रोटी वैराइटी मिल जाएंगी. सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी भारत की कुछ खास वैराइटी की रोटियों को खाना पसंद करते हैं. जी हां आपने सही गेस किया हम नान और तंदूरी रोटी की बात कर रहे हैं जिसे पनीर, चिकन के साथ पेयर किया जाता है. इन दोनों ही रोटियों का स्वाद इन्हें सबसे अलग बनाता है. इतना ही नहीं इनके बनाने के तरीके भी अलग हैं तो चलिए जानते हैं नान और तंदूरी रोटी में क्या है अंतर.

नान और तंदूरी रोटी में क्या है अंतर- (What Is The Difference Between Naan And Tandoori Roti)

नान- (Naan)

नान एक प्रकार की यीस्ट ब्रेड है जो मैदा, पानी, और यीस्ट के साथ बनाई जाती है. नान को आमतौर पर तवे पर या नान स्टिक पैन में पकाया जाता है. नान की बनावट नरम और फुली हुई होती है. नान को अक्सर तंदूरी चिकन, बटर चिकन, और अन्य सब्जियों के साथ सर्व किया जाता है.

तंदूरी रोटी- (Tandoori Roti)

तंदूरी रोटी एक प्रकार की रोटी है जो आटे से बनाई जाती है और तंदूर में पकाई जाती है. तंदूरी रोटी को आमतौर पर गेहूं के आटे से बनाया जाता है और इसमें थोड़ा सा घी या तेल मिलाया जाता है. तंदूरी रोटी की बनावट थोड़ी सी कुरकुरी और नरम होती है. तंदूरी रोटी को अक्सर तंदूरी चिकन, मलाई मटर, और अन्य सब्जियों के साथ परोसा जाता है

दोनों में मुख्य अंतर- (Main Difference Between Off Two)

1. नान और तंदूरी रोटी के बीच मुख्य अंतर यह है कि नान यीस्ट के साथ बनाया जाता है, जबकि तंदूरी रोटी आटे से बनाई जाती है.

2. नान की बनावट नरम और फुली हुई होती है, जबकि तंदूरी रोटी की बनावट थोड़ी सी कुरकुरी और नरम होती है.

3. नान और तंदूरी रोटी दोनों ही स्वादिष्ट होते हैं और इन्हें विभिन्न प्रकार की सब्जियों और मांस के साथ सर्व किया जा सकता है.

