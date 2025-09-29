विज्ञापन
हेल्दी प्रेगनेंसी में भी अचानक गर्भपात का कारण बन सकती है सहजन, इन 5 लोगों को तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए सेवन

Moringa Ke Nuksan Kya Hai: तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं मोरिंगा खाने के क्या नुकसान हैं और किन लोगों को नहीं करना चाहिए इसका सेवन. 

Is it good to drink moringa powder daily?

Moringa Ke Nuksan Kya Hai: मोरिंगा सुपरफूड की लिस्ट में शामिल है. इसमें विटामिन, मिनरल, और एंटीऑक्सिडेंट्स की अच्छी मात्रा होती है, जो शरीर को कई तरह की समस्याओं से दूर रखने में सहायता कर सकती है, लेकिन क्या आप जानते हैं? जैसे इसके अनेक फायदे हैं. वैसे ही नुकसान भी हैं. जी हां, जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का सेवन शरीर को कई तरह के नुकसान पहुंचा सकता है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं मोरिंगा खाने के क्या नुकसान हैं और किन लोगों को नहीं करना चाहिए इसका सेवन. 

रोज मोरिंगा लेने से क्या होगा? | What Are The Side Effects Of Taking Moringa Powder?

पेट से जुड़ी समस्याएं: मोरिंगा का जरूरत से ज्यादा सेवन पेट में गैस, अपच, और डायरिया जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है. इसलिए जिन लोगों को पहले से ही पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनको ज्यादा मात्रा में मोरिंगा का सेवन करने से बचना चाहिए.

एलर्जी: कुछ लोगों को मोरिंगा से एलर्जी हो सकती है. जिससे त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है. अगर आपको भी कुछ ऐसा महसूस हो, तो मोरिंगा का सेवन तुरंत बंद कर दें या डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

प्रेगनेंसी: गर्भवती महिलाओं के लिए मोरिंगा का सेवन सावधानी से करना चाहिए. मोरिंगा के कुछ हिस्से गर्भाशय को संकुचित कर सकते हैं, जिससे गर्भपात का खतरा बढ़ सकता है. यही कारण है गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना मोरिंगा का सेवन नहीं करना चाहिए.

लो ब्लड प्रेशर: मोरिंगा पाउडर में पाए जाने वाले तत्व ब्लड प्रेशर को लो करने में मदद करते हैं. इसलिए जिनको पहले से ही लो बीपी की समस्या है उनको इसका ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए या फिर डॉक्टर की सलाह पर ही इसका सेवन करना चाहिए.

डायबिटीज: मोरिंगा ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है, लेकिन अगर आप पहले से ही डायबिटीज कंट्रोल करने वाली दवाएं ले रहे हैं तो इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

