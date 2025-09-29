रोज सुबह बनाना शेक पीने से क्या होता है? फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान

Banana Shake Ke Fayde: केला एक ऐसा पौष्टिक फल है जिसे बच्चों से लेकर बड़े दोनों पसंद खाना करते हैं. यह न केवल स्वाद में मीठा होता है बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. इसमें फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सिडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने में फायदेमंद हैं. वहीं, अगर आप इसका शेक बनाकर पीते हैं तो इसके फायदे दोगुने भी हो सकते हैं. तो आइए जानते हैं बनाना शेक पीने के क्या फायदे हैं और इसे अपने डेली रूटीन में शामिल करने से क्या हो सकता है?

Banana Shake Kab Peena Chahiye | रोज बनाना शेक पीने से क्या होगा?

एनर्जी: केले में प्राकृतिक शुगर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज होती है, जो शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद कर सकती है. ऐसे में अगर आप बनाना शेक को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो तरोताजा महसूस कर सकते हैं और थकान को दूर कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: प्याज के बिना नहीं आता सब्जी का स्वाद? आज से बदल कर देखें ये आदत फिर जो होगा आपने सोचा भी नहीं होगा

पाचन: केले में फाइबर ज्यादा होता है, जो बेहतर पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप पेट से जुड़ी दिक्कतों जैसे कब्ज, गैस और अपच से परेशान रहते हैं तो बनाना शेक को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं. नियमित रूप से इसका सेवन पाचन को दुरुस्त रख सकता है.

हार्ट: केले में पोटैशियम की मात्रा अच्छी होती है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. बनाना शेक का सेवन दिल से जुड़ी बीमारियों जैसे अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम कर सकता है. नियमित रूप से इसका सेवन हार्ट को हेल्दी रखने में मददगार साबित हो सकता है.

हड्डियां: केले में मौजूद मैग्नीशियम और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. अगर आप हड्डी संबंधी बीमारियों जैसे ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया से पीड़ित हैं तो बनाना शेक को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

इम्यूनिटी: बनाना शेक का सेवन करने से इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जा सकता है. बनाना शेक में विटामिन सी पाया जाता है. विटामिन सी के सेवन से इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)