राष्ट्रपति भवन घूमने की कर रहे हैं प्लानिंग? जान लें टिकट से लेकर टाइमिंग तक, सभी जरूरी डिटेल्स

Rashtrapati Bhavan Ticket: जब दिल्ली में घूमने की बात आती है, तो हर किसी के मन में लाल किला, कुतुब मीनार, लोधी गार्डन और चांदनी चौक जैसी जगहें ही आती हैं. लेकिन देश की राजधानी में ऐसी भी कई जगहें जहां आप राजसी वैभव और इतिहास के पन्नों को करीब से देख सकते हैं. ऐसी ही एक खास जगह है राष्ट्रपति भवन, जो भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है और अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए मशहूर है. अगर आप भी देश की सबसे भव्य और ऐतिहासिक इमारत, राष्ट्रपति भवन के दीदार करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको राष्ट्रपति भवन में घूमने के लिए टिकट, टाइम और नियम से लेकर सभी जरूरी डिटेल्स बताने जा रहे हैं, ताकि आप बिना किसी परेशानी के इस शाही अनुभव का आनंद ले सकें. आइए जानते हैं...

कैसे करें टिकट बुक?

राष्ट्रपति भवन घूमने के लिए टिकट बुक करना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट visit.rashtrapatibhavan.gov.in पर जा सकते हैं. ध्यान रहे कि एक टूर लगभर 45 मिनट का होता है.

राष्ट्रपति भवन घूमने के लिए टिकट की कीमत 50 रुपये प्रति व्यक्ति है.

मुख्य भवन मंगलवार से रविवार तक सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक खुला रहता है. वहीं, लास्ट एंट्री शाम बजे तक होती है.

ध्यान रखें कि अंदर मोबाइल फोन, बैग ले जाने की इजाजत नहीं होती है. साथ ही एंट्री से पहले हर किसी की सुरक्षा जांच की जाती है.

राष्ट्रपति भवन में एंट्री गेट नंबर 38 से की जाती है. जानकारी के लिए बता दें कि, गेट नंबर 38 के करीब सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और पटेल चौक मेट्रो स्टेशन है. वहीं, अगर आप बस से आ रहे हैं तो केंद्रीय टर्मिनल बस स्टॉप सबसे नजदीकी बस स्टॉप है. यहां से राष्ट्रपति भवन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है.

राष्ट्रपति भवन आने वाले पर्यटक यहां वे कमरे भी देख सकते हैं जहां राष्ट्रपति देश‑विदेश से आने वाले खास मेहमानों और गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात करते हैं. पर्यटकों के लिए खुलने वाले प्रमुख कक्षों में अशोक मंडप, गणतंत्र मंडप और दामोदर शामिल हैं, जिसे पहले अपर लॉजिया के नाम से जाना जाता था. ये सभी जगह राष्ट्रपति भवन की भव्यता और ऐतिहासिक महत्व को करीब से देखने का खास मौका देते हैं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.