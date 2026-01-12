IND vs NZ, 1st ODI: भारत को मिली जीत और गौतम गंभीर हुए गदगद, रोहित शर्मा को लगा लिया गले से, रिएक्शन वायरल

Gautam Gambhir hugging Rohit Sharma: भारत को पहले वनडे में 93 रन से जीत मिली, भारत की जीत में विराट कोहली ने 93 रन का पारी खेली और टीम को जीत दिला दी. कोहली को उनके शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. बता दें कि मैच में पहले न्यूजीलैंड ने बल्लेबाजी की और 308 रन बनाए जिसके बाद भारत ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. इस जीत के बाद एक ऐसा नजारा देखने को मिली जिसके लिए फैन्स तैयार नहीं थे. दरअसल, काफी समय से भारत के सीनियर खिलाड़ी और कोच के बीच के रिश्ते को लेकर दावे किए गए हैं कि दोनों के बीच सबकुछ ठीक नहीं है. लेकिन मैच के बाद जब भारत को जीत मिली तो कोच गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा को गले लगाकर जीत की बधाई थी. जिस तरह से गंभीर ने रोहित को गले से लगाया उसे देखकर ऐसा लगा कि जो भी बातें सामने आई है वह बिल्कुल गलत है. जब दोनों खिलाड़ी एक दूसरो को गले से लगा रहे थे तो दोनों के चेहरे पर खुशी थी. रोहित और गंभीर का यह रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फैन्स सोशल मीडिया पर रिएक्ट भी कर रहे हैं.

भारत को मिली शानदार जीत

मैच की बात करें तो भारत ने विराट कोहली (93 रन) और कप्तान शुभमन गिल (56 रन) के अर्धशतक तथा दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 118 रन की साझेदारी से रविवार को यहां न्यूजीलैंड को शुरुआती एक दिवसीय मुकाबले में एक ओवर रहते चार विकेट से हराकर तीन मैच की श्रृंखला में 1-0 से बढ़त हासिल की.

बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल (84), हेनरी निकोल्स (62) और डेवोन कॉनवे (56) के अर्धशतकों की मदद से आठ विकेट पर 300 रन बनाए. भारत के लिए तेज गेंदबाज हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने दो दो विकेट लिए जबकि स्पिनरों में कुलदीप यादव को एक विकेट मिला.

भारत ने कोहली (91 गेंद, आठ चौके, एक छक्का) की गिल (71 गेंद, तीन चौके, दो छक्के) के साथ दूसरे विकेट के लिए शतकीय और श्रेयस य्यर (49 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 77 रन की साझेदारी से 49 ओवर में छह विकेट पर 306 रन बनाकर रोमांचक जीत दर्ज की.