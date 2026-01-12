FAQ: आखिर 'अन्वेषा' को लेकर उड़े ISRO के रॉकेट के साथ हुआ क्या? हर सवाल का जवाब

ISRO के साल के पहले स्पेस मिशन से झटके वाली खबर आई है. सोमवार सुबह सैटेलाइट अन्वेषा को लेकर उड़ा PSLV C-62 तीसरे चरण के बाद अपना रास्ता भटक गया. इसके बाद रॉकेट से डेटा मिलना बंद हो गया. अंतरिक्ष में भारत की 'तीसरी आंख' कहे जा रहे अन्वेषा के साथ क्या हुआ? यह मिशन अगर फेल होता है, तो यह गगनयान और चंद्रयान के लिए भी बड़ा झटका है. इसकी वजह यह है दोनों बड़े मिशन तीसरे चरण की परफॉर्मेंस पर निर्भर हैं. ऐसे में आगे के मिशन पर भी झटका लग सकता है. ISRO क्या बता रहा है? यह भारत के स्पेस मिशन के लिए कितना बड़ा झटका है? जानिए NDTV के साइंस एडिटर पल्लव बागला से.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q आखिर अंतरिक्ष में भारत की 'तीसरी आंख' बताए जा रहे अन्वेषा सैटलाइट को लेकर उड़े रॉकेट के साथ हुआ क्या? इसरो के भरोसेमंद रॉकेट PSLV ने घरेलू और विदेशी दोनों ग्राहकों के 14 कमर्शल सैटलाइट्स और अन्वेषा के साथ सोमवार को श्रीहरिकोटा के प्रक्षेपण केंद्र से उड़ान भरी. भारत के सबसे कामयाब PSLV रॉकेट की यह 64वीं उड़ान थी. चार स्टेज वाला रॉकेट PSLV C-62 अन्वेषा सैटेलाइट को लेकर उड़ा तो, लेकिन यह मंजिल तक नहीं पहुंच सका. इसरो ने अभी यही बताया है कि तीसरे स्टेज के आखिर में दिक्कत आई है.

Q आखिर रॉकेट के तीसरे स्टेज में क्या हुआ? इसरो ने बताया कि तीसरे स्टेज के आखिरी में इस मिशन को झटका लगा. लिक्विड स्टेज इंजन वाली इस स्टेज में कुछ खराबी आई और रॉकेट अपने रास्ते से भटक गया.

Q इसरो मिशन को लेकर क्या बता रहा है? इसरो ने इस मिशन को अभी सफल और या असफल घोषित नहीं किया है. आमतौर पर इसरो ऐसा नहीं करता है. रॉकेट के डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है.

Q रॉकेट के तीसरे स्टेज की दिक्कत क्यों टेंशन दे रही है? 2025 में भी PSLV का एक मिशन फेल हुआ था. ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें भी PSLV रॉकेट के तीसरे स्टेज में गड़बड़ी आई थी. इस बार भी अन्वेषा को लेकर जा रहे रॉकेट के तीसरे स्टेज के बाद ही रास्ता भटका है. तीसरे स्टेज ही स्पेस मिशन को दिक्कत दे रही है.

Q क्या मतलब निकाला जाए? इस बारे में ज्यादा डीटेल इसरो ही देगा, लेकिन आमतौर पर अगर तीसरे स्टेज में कोई दिक्कत आती है और रॉकेट अपना रास्ता भटकता है, तो सैटेलाइट को अपनी कक्षा में स्थापित करना मुश्किल हो जाता है.

Q यह कितना बड़ा झटका है. अन्वेषा के साथ बहुत सारे छोटे-छोटे सैटलाइट भी यह PSLV लेकर जा रहे थे. ध्रुवा सैटेलाइट भी इसमें साथ था. अगर यह असफल बताया जा रहा तो PSLV के एक के बाद एक दो बड़े झटके हैं. अन्वेषा डीआरडीओ का बनाया हुआ बहुत खास सैटेलाइट था. इस मिशन में 15 और सैटेलाइट थे.

Q PSLV क्या है? PSLV भारत का एक वर्कहॉर्स रॉकेट है. यह उसकी 64वीं उड़ान थी. अभी तक उसमें 4 ही असफल मिशन रहे हैं. यह रॉकेट बहुत कामयाब रहा है. अगर आज का मिशन असफल घोषित होता है तो यह PSLV पांचवीं असफलता होगी.

Q गगनयान और चंद्रयान मिशनों पर क्या असर पड़ेगा? यह मिशन अगर फेल होता है, तो यह गगनयान और चंद्रयान के लिए भी बड़ा झटका है. इसकी वजह यह है दोनों बड़े मिशन तीसरे चरण की परफॉर्मेंस पर निर्भर हैं. ऐसे में आगे के मिशन पर भी झटका लग सकता है.

तनाव के पल: 44.4 मीटर लंबा और चार चरणों वाला PSLV C-62 रॉकेट सोमवार सुबह 10 बजकर 18 मिनट के तय समय पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से रवाना हुआ. 17 मिनट की यात्रा के बाद उपग्रहों को लगभग 511 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य की तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जाना था. लेकिन तीसरे स्टेज के दौरान रॉकेट रास्ता भटक गया. इस दौरान मिशन कंट्रोल रूम में वैज्ञानिकों के चेहरों पर भारी तनाव देखा गया. टीम को संबोधित करते हुए इसरो प्रमुख नारायणन ने कहा, ‘PSLV एक चार चरणों वाला वाहन है जिसमें दो ठोस चरण और दो तरल चरण हैं. तीसरे चरण के अंत तक वाहन का प्रदर्शन अपेक्षित था. तीसरे चरण के अंत के करीब हम वाहन में अधिक गड़बड़ी देख रहे हैं और बाद में उड़ान पथ में भटकाव देखा गया. हम डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं और जल्द से जल्द आपको आगे की जानकारी देंगे.'

पीएसएलवी भारत का वर्कफोर्स रॉकेट है. ये इसकी 64वीं उड़ा थी और ये सिर्फ 4 बार असफल रहा है. ये इसरो को बेहद महत्‍वपूर्ण रॉकेट है. अगर आज की उड़ान को असफल माना जाता है, तो यह इसकी 5वीं असफलता होगी. इससे अन्‍वेषा सैटेलाइट को धक्‍का लगेगा और भारत के अंतरिक्ष अभियान को भी धक्‍का लगेगा. मंगलयान और गगनयान को भी इसी पीएसएलवी से लॉन्‍च करना है. ऐसे में यह चिंता का विषय हो सकता है.

पल्‍लव बागला ने बताया, 'इससे लगता है कि थर्ड स्‍टेज भारत को कहीं न कहीं दिक्‍कत दे रही है. आमतौर पर जब रॉकेट के तीसरे स्‍टेज पर डेविएशन आता है, तो सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखना मुश्किल हो जाता है. अगर इसरो इस मिशन को फेल बताता है, तो यह बैक-टू-बैक दो मिशन होंगे, जो सफल नहीं हो पाए हैं. हालांकि, ये तो इसरो ही बताएगा कि ये मिशन फेल रहा है या नहीं.'