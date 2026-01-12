विज्ञापन
विशेष लिंक

व्यायाम करें, स्वस्थ रहें और जंक फूड का सीमित उपयोग करें : सीएम मोहन यादव

Health Tips: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित सूर्य नमस्कार में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हर रोज व्यायाम करना चाहिए और जंक फूड का सीमित उपयोग करना चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
व्यायाम करें, स्वस्थ रहें और जंक फूड का सीमित उपयोग करें : सीएम मोहन यादव
health Tips: खुद को सेहतमंद कैसे रखें.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोमवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आयोजित सूर्य नमस्कार में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हर रोज व्यायाम करना चाहिए और जंक फूड का सीमित उपयोग करना चाहिए. राजधानी भोपाल में स्वामी विवेकानंद की 163वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने कहा कि जंक फूड का अधिक सेवन शरीर को विकृति की ओर ले जाता है, इसलिए इसका सीमित उपयोग होना चाहिए.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सूर्य नमस्कार सूर्य नारायण से जुड़ा हुआ है, जिससे सृष्टि में ऊर्जा और जीवन का संचार होता है. भारतीय परंपरा में प्रत्येक पर्व, त्योहार और शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के माध्यम से की जाती है. दीप प्रज्वलन सूर्यारायण देवता का प्रतीक है, जिससे जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है. सूर्य के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों और मानव जीवन दोनों में ऊर्जा का संचार होता है. योग का मानव जीवन में कितना महत्व है. योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाने का समग्र मार्ग है. योग के लिए पर्याप्त समय न हो, तो 12 सूर्य नमस्कार के माध्यम से अधिकांश योग क्रियाओं का अभ्यास संभव है.

ये भी पढ़ें- बालों को तेजी से बढ़ाने और झड़ने से रोकने के लिए, दही में मिलाकर लगा लें जटामांसी पाउडर 

Latest and Breaking News on NDTV

उन्होंने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए स्वयं को तैयार करना आवश्यक है. हमारी संस्कृति और विरासत को सहेजना हम सभी का दायित्व है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बच्चों में केवल पाठ्यक्रम ही नहीं, बल्कि पाठ्यक्रम से बाहर पढ़ने की आदत विकसित करनी चाहिए. स्वाध्याय मानसिक सुख, शांति और आंतरिक संतुलन का प्रमुख साधन है.

उन्होंने आगे कहा कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहते हुए पेड़ लगाना और जल संरक्षण करना आवश्यक है. प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे का व्यायाम और किसी एक खेल को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए. वहीं महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार करना सामाजिक जिम्मेदारी है. व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ चरित्र निर्माण भी आवश्यक है. अपनी भावनाओं को परिवार और मित्रों के साथ साझा करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है. जीवन में हताशा नहीं, बल्कि आशा का भाव बनाए रखना चाहिए.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आधुनिक तकनीक का उपयोग संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों के साथ किया जाना चाहिए. स्वामी विवेकानंद के विचार युवा शक्ति को राष्ट्रभक्ति और मानवता से जोड़ते हैं. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत अपनी सनातन संस्कृति के साथ विश्व में आगे बढ़ रहा है. हिंदुत्व राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान है और इस पर गर्व किया जाना चाहिए.

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Health Tips,  food Habits, Healthy Food, Limit Junk Food, CM Mohan Yadav
Get App for Better Experience
Install Now